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Sahip olduğunuz Apple iPhone’da Google DNS kullanmak için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Biz kullanıcılar internet sitelerini isim (Akıllı Telefon) ve URL’leri ile (akillitelefon.com) hatırlıyoruz. Web sitelerinin kullanıcıların ziyaret etmek için doğrudan adres çubuğuna yazabilecekleri basit ve kolay hatırlanabilir bir adı olması gerekmekte. Daha kısa, daha unutulmaz bir isim elbette daha iyi olacaktır. URL’ler web sitelerinin gerçek adresinin kullanıcı dostu versiyonu. Gerçekte, web sitesi adresleri bir dizi sayıdan (IP adresi) oluşmakta. Bir URL’yi bu adrese tercüme etmek için DNS adı verilen bir aracı hizmet kullanılıyor. Hızlı DNS, erişmek istediğiniz web sitesinin daha hızlı bulunmasını sağlıyor. Hızlı ve güvenilir olduğu için birçok kişi Google DNS’i kişisel bilgisayarlarında kullanıyor. Apple iPhone’da Google DNS kullanmak da oldukça kolay.

iPhone’da Google DNS Kullanmak

Google DNS’in adresleri 8.8.8.8 ve 8.8.4.4 olarak tanımlı. iOS işletim sisteminde bir bağlantı için birden fazla DNS sunucusu ekleyebiliyorsunuz. Dilerseniz mevcut DNS’i kaldırıp Google DNS’i ekleyebilir ya da mevcut DNS sunucusuna ek olarak Google DNS’ten faydalanabilirsiniz.

Settings‘i açın ve Wi-Fi‘a girin. Bağlı olduğunuz ağ isminin yanında bulunan i simgeli butona dokunun.

iOS 10’da DNS seçeneğinin üzerine dokunarak düzenleme yapabiliyorsunuz. iOS 11’de ise Configure DNS seçeneğine dokunmanız ve Automatic‘ten Manual‘e geçiş yapmanız gerekiyor. Add Server butonuna dokunun ve Google DNS sunucu adreslerini girin. Save seçeneği ile işlemi tamamlayın.

Yeni ayarlar hemen geçerli olacak ve cihazınızı yeniden başlatmanız gerekmeyecek. Birden fazla DNS sunucusu eklemeyi seçmiş olsanız bile herhangi bir sorun yaşamamanız gerekiyor, ancak bağlantı sorunları yaşarsanız yalnızca bir DNS sunucusu tutun ve diğerlerini kaldırın.



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