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2015 yılında Lenovo’nun piyasaya sürdüğü Lenovo Vibe S1, alışagelmişin dışında şık bir tasarıma sahip. Lenovo Vibe S1 sadece fiziksel özellikleri ile değil, donanım özellikleri ile de göz doldurmayı başarıyor. Ayrıca Lenovo Vibe S1’in 13 MP çözünürlüğe sahip arka kamerası mükemmel pozlar yakalamanızı sağlıyor. Bu yazımızda Lenovo Vibe S1 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak, fabrika çıkışlı orijinal ROM’unu tekrardan kullanmaya başlayabilirsiniz.

Gereken dosyalar

ROMdosyası

SPFlashTool

Lenovo Vibe S1 Stock ROM Yükleme

Öncelikle Lenovo Vibe S1’in USB hata ayıklama modunu aktif etmemiz gerek.

Bunun için ilk olarak Ayarlar bölümüne girin ve Geliştirici Seçeneklerinde alt kısımda bulunan USB Hata Ayıklama Modunu aktif edin. Eğer telefonunuzda Geliştirici Seçenekleri yok ise Ayarlar / Telefon Hakkında / Derleme Numarası yazan seçeneğe üst üste basın ve bu sayede USB Hata Ayıklama Modunu aktif hale getirin.

Bilgisayarınıza indirmiş olduğunuz RAR’ı boş bir klasöre atın ve içerisindeki flash_tool yazan uygulamayı çalıştırın.

Şimdi ise sağ tarafta gördüğünüz Scatteer-loading butonuna basarak ROM dosyanızı seçin.

ROM dosyanızı seçtikten sonra program sizin yerinize ayarları yapacaktır. Son olarak üst taraftaki Download butonuna basarak Lenovo Vibe S1 Stock ROM yükleme işlemini başlatın.

İşlem tamamlanınca ekrana Download OK diye yeşil tik olan bir pencere gelecek. Bu sayede ROM yükleme işleminde başarılı olmuş olduk. Aklınıza takılan sorular varsa forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımıza sorabilirsiniz.



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