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Nokia 3 root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Nokia 3 akıllı telefonda ileri düzey özelleştirmelere gitmek isteyen kullanıcıların TWRP recovery yüklemesi ve root erişimini sağlaması gerekmekte. Tabii bunlardan önce bootloader kilidinin kaldırılması gerekiyor. Ele alacağımız işlemlerin çeşitli riskler barındırdığını ve işlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu hatırlatalım.

Nokia 3 Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Hazırlık

Minimal ADB ve fastboot sürücülerini yükleyin.

Nokia USB sürücülerini yükleyin.

Akıllı telefonda Settings – About Phone menüsüne erişin ve Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü aktive edin. Bu menüdeki USB Debugging ile OEM Unlocking seçeneklerini işaretleyin.

menüsüne erişin ve seçeneğine art arda 7 kez dokunarak menüsünü aktive edin. Bu menüdeki ile seçeneklerini işaretleyin. Bootloader kilidini kaldırmadan önce yedek alın. Tüm bilgiler sıfırlanacaktır.

Cihazınızı yeteri kadar şarj ettiğinizden emin olun.

Bootloader kilidini kaldırın.

İndirmeler

TWRP dosyasını recovery.img şeklinde yeniden adlandırın ve ADB kurulum klasörüne taşıyın.

TWRP Recovery Kurulumu

ADB kurulum dizinine gidin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi aracı çalıştırılacaktır.

fastboot devices komutunu girin. Komut satırında alfanumerik bir dizi karakter görüyorsanız cihazınız sorunsuz algılanmış demektir.

fastboot flash recovery recovery.img komutu ile TWRP’yi flash’layabilirsiniz.

Root Erişimini Sağlamak

TWRP kurulumu tamamlandığında akıllı telefonun USB kablosunu çıkarın, cihazı kapatın. Ses artırma ve güç butonuna basılı tutarak recovery modunda çalıştırın.

Öncelikle Backup seçeneğini kullanarak yedek alın.

Daha sonra TWRP ana menüsüne dönün ve Install seçeneğine dokunun. Daha önce indirip akıllı telefonunuza transfer etmiş olduğunuz SuperSU ZIP dosyasını seçin.

Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlandığında Reboot system seçeneği ile akıllı telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım.



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