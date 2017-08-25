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Samsung Galaxy C7, satış sitelerinde çok satanlar sıralamasında yer alıyor ve renk seçenekleri açısından zengin olduğu için birçok kitleye hitap ediyor. Sunulan özellikler ve fiyat etiketi açısından ele alındığında Samsung Galaxy C7’nin piyasadaki konumlandığı nokta oldukça dikkat çekici. Hiç şüphesiz bu popülerlikte 5.7 inç büyüklükteki ve Full HD çözünürlük sağlayan Super AMOLED ekranın kullanıcılarda bıraktığı algının da etkisi büyük. Bu yazımızda Samsung Galaxy C7 Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak cihazınızı tam yetki sahibi yapabilirsiniz. Bu sayede Root yetkisi gerektiren uygulamaları rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Gereken dosyalar

SamsungUSBsürücüler

Odin

Cromservice

Rootdosyaları

Samsung Galaxy C7 Root Atma

Öncelikle size vermiş olduğumuz bağlantılardan CROM Service.apk ve SuperUser uygulamasını telefonunuza kurun. Ardından cihazınızın USB hata ayıklama modunu ve OEM ile kilit açmayı etkinleştirmeniz gerek.

Bunun için cihazın Ayarlar kısmına girin ve Geliştirici seçeneklerini açın. Karşınıza çıkan ekranda OEM le kilit açmayı ve USB hata ayıklama modunu aktif edin. Şimdi ise Samsung USB sürücülerini bilgisayarınıza kurun. Daha sonra telefonu kapatın ve yeniden başlatırken Ses kısma / Güç / Home tuşlarına basılı tutarak açın. Download modu gelince Ses yükseltme tuşuna bir kez basın. Şimdi ise USB kablo yardımı ile cihazınızı bilgisayara bağlayın.

Size vermiş olduğumuz Odin programını boş bir klasöre atın ve kurulum işlemlerini tamamladıktan sonra çalıştırın.

Eğer program telefonunuzu algılar ise ID:COM yazan yerin altındaki kutucuğun rengi değişir.

Daha sonra AP butonuna basarak indirmiş olduğunuz .tar uzantılı dosyayı gösterin.

Yukarıdaki adımlar tamam ise Samsung Galaxy C7 Root atma işlemini başlatmak için Start butonuna basın.

Root işlemi tamamlanınca sol tarafta PASS! yazısı belirecektir

Cihazın Rootlu olup olmadığını buraya tıklayarak Root Checker uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa forum sayfamızdaki uzmanlarımız size yardım etmek için her zaman oradalar.



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