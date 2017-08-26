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Android 8.0 Oreo Tabanlı Pixel Launcher 2.1 APK dosyası ile sizlerleyiz. Android 8.0 Oreo işletim sistemi güncellemesi Google’ın Nexus ve Pixel serisi akıllı telefonlarına dağıtılmaya başlandı. Elbette bugünlerde geliştiriciler de mevcut uygulama ve oyunlarını yeni işletim sistemi versiyonunda sorunsuz çalışması için optimize etmek suretiyle çabalıyor. Özelleştirilmiş APK dosyaları üzerinde de çalışılmakta. Pixel Launcher 2.1 APK dosyası yayınlanmış vaziyette. Normalde yalnızca Google akıllı telefonlara yüklenebilen bu launcher Android 8.0 Oreo AOSP ROM’undan elde edilmiş. Geliştiricinin ifadesine bakılırsa stabil çalışıyor, o nedenle aracın Alpha ya da Beta sürümleri dağıtılmadan doğrudan final sürüm olarak sunulduğu belirtiliyor.

Android işletim sistemli cihazlara bu şekilde yapılacak yüklemelerde genellikle TWRP recovery kurulumu ve root’a gerek duyulsa da Pixel Launcher 2.1 APK bu tür şeylere ihtiyaç duymuyor. APK dosyasını basitçe indirip kurulum gerçekleştirebiliyorsunuz.

Android 8.0 Oreo Tabanlı Pixel Launcher 2.1 APK İndir

Dosyayı aşağıdaki bağlantılar yardımıyla indirip akıllı telefonunuza aktarabilir ve kurulum gerçekleştirebilirsiniz. Akıllı telefonunuzda Android 5.0 Lollipop ya da daha güncel işletim sistemi versiyonu kurulu olmalı. Launcher’ın özelliklerinden tam anlamıyla yararlanabilmek için Android 7.1 Nougat işletim sistemine ihtiyaç var.

APK İndirme Bağlantıları

Android 8.0 Oreo zil sesleri, alarm ve bildirim tonlarını daha önce burada paylaşmıştık. Nexus ve Pixel cihazlar için Oreo sistem imajlarına buradan, Android 8.0 Oreo root rehberine ise buradan ulaşabilirsiniz.



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