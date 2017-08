⁠⁠⁠







Android 8.0 Oreo işletim sisteminde YouTube Videolarını Pencerede İzlemek mümkün hale geliyor. Android 8.0’da yeni bir özellik var: Picture in Picture / Resim içinde resim modu. Bir uygulamayı PiP modunda kullanabilmek için ilgili uygulamanın bu özelliğe destek sunması gerekiyor. Örneğin Android uyumlu VLC uygulamasına bu özellik dahil edilmiş durumda. Android Oreo kurulu akıllı telefonunuza VLC uygulamasının son versiyonunu yüklediğinizde PiP modunda video oynatabiliyorsunuz.

Picture in Picture modu YouTube uygulaması tarafından da destekleniyor. Android Oreo’nun geliştirici ön izleme versiyonlarında bu özellik sorunsuz çalışıyordu fakat final sürümle birlikte birçok kullanıcı bu özellikten yararlanamaz hale geldi. Bu durumun sebebi YouTube’un Picture in Picture modunu yalnızca YouTube Red aboneleri için kullanılabilir kılması. Diğer medya oynatıcılar, hatta Google Chrome web tarayıcısı dahi Picture in Picture modunu destekliyor. Fakat Chrome ile bir YouTube videosu açtığınızda Picture in Picture moduna geçiş yapamıyorsunuz. Vimeo gibi diğer servislerde videoyu açtıktan sonra ana ekran butonuna dokunduğunuzda video PiP modunda yürütülmeye başlanıyor.

Android 8.0 Oreo: YouTube Videolarını Pencerede İzlemek

YouTube Red aboneliğiniz varsa video izlerken kolayca Picture in Picture moduna girebiliyorsunuz. İzlemek istediğiniz videoyu açın, daha sonra Android’in ana ekran tuşunu kullanın. Video küçük yüzer formda bir pencerede, ana ekran üzerinde yürütülmeye devam edecektir.

Pencereyi dilediğiniz yerde konumlandırabilir ve dilerseniz duraklatma / devam etme gibi kontrolleri kullanabilirsiniz.



