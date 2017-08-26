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Telefon arama kaydı ve mesajları gizlemek için birçok sebep olabilir. Örneğin meraklı gözlerin telefonunuzu eline aldığında direkt arama kaydı ve mesajlara gitmesi bu sebeplerden sadece bir tanesi. Peki ya bu meraklı gözlerden telefona gelen aramaları ve mesajları nasıl gizleyeceğiz?

Android: Arama Kaydını ve Mesajları Gizleme

Arama kaydı ve mesajları gizlemek, telefonunuzu kurcalayan meraklı kişilerin çabasını boşa giderecektir. Önemli bilgilerinizin korunmasında önemli rol oynayacak olan arama kaydı ve mesajları gizleme işlemi işinize bu konuda çok yarayacaktır.

Uygulamayı indirmeden önce, aramaların ve mesajlaşmaların kaydının sizlere önereceğimiz uygulamada tutulması için: Ayarlar > uygulamalar > kişiler > izinler > telefon & SMS (aktiflikten çıkartın). Aynı işlemi bir de mesajlar için uygulayın: Ayarlar > uygulamalar > mesajlar > izinler > telefon & SMS (aktiflikten çıkartın).

Shady Contacts isimli Google Play Store‘dan indirilebilir olan uygulama, arama kaydı ve mesajları gizleme konusunda sizlere yardımcı olacak. Uygulamayı indirmek için buraya tıklayın. Uygulamayı indirdikten sonra uygulamaya giriş yapın. Karşılaştığınız ilk ekranı geri tuşu veya geri gelme simgesiyle geçelim. Bu aşamada uygulama bizden bir desen oluşturmamızı isteyecek. Bu desen, arama kayıtları ve mesajlara giren kişiler için bir savunma niteliğinde olacak. Deseni hatırlayabileceğiniz bir şekilde belirleyin.

Artık telefonunuzdaki aramalar ve mesajlar, Shady Contacts uygulamasına girince ve uygulamaya girerken karşılaşacağınız deseni aşınca gözükecek. Meraklı gözler bu uygulama sayesinde hüsrana uğrayacak!

Konu hakkında yorum ve sorularınız için forumumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın!





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