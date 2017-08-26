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Android yüklü cihaz sahipleri çok sayıda uygulamayı ücretsiz kurabiliyor ve bu sayı arttıkça gelen bildirimler de çoğalıp katlanarak artıyor. Bunların büyük kısmını okumadan temizleyenler var. Uygulamaların bazıları ayarlarında bildirim seçenekleri içeriyor ama garanti değil.

Android: Bildirimleri Saklamak ve Hatırlatıcı Girmek

Buradaki sorun uygulamaların arada bir güncellenmesi ve ayarların değişebilmesi ya da bu ayarların asla olmaması. Amacınız bildirimlerin sayısını azaltmaksa Android uygulama ayarlarına girip kapatabilirsiniz ya da yeni sürümlerde önem değerini değiştirebilirsiniz ama eski cihazlarda bu kadar esneklik yok. Konuya yardımcı olacak biçimde Boomerang Notifications adlı uygulamadan destek alabilirsiniz:

Bu uygulamanın getirisi basit yapısına rağmen hayatı kolaylaştırması. Her bir bildirim geldiğinde Boomerang uygulamasıyla seçin ve iki seçeneği görün: sakla, sakla ve sonra hatırlat. Bunlar arasında seçim yaparak daha sonra kontrol edebilir ya da hatırlatıcı ekleyebilirsiniz.

Hatırlatma özelliği Google Inbox ile gelen sessize alma özelliğine benziyor. Bir süre sonrasını ya da yarını seçebilirsiniz. İsterseniz özel bir an da seçebilirsiniz. Birkaç tıklamadan sonra işlem tamamlanacak.

Elbette saklanan bildirimler herhangi bir boş anda istendiği zaman görülebilir. Asla silinemeyen kalıcı bildirimlerse can sıkıcı kalmaya devam edebilir ama sayıları daha az. Boomerang ayarlarına girerek hangi uygulamaların bildirimlerinde araya gireceğini de seçebilirsiniz. Böylece bazıları kalıcı durabilir ya da destek vermeyen uygulamalar eklenebilir.

Notif Log

Bir diğer bildirim uygulaması olan Notif Log ise Boomerang’ın temel özelliklerini içermekle kalmıyor, daha fazlasını da sunabiliyor. İlk yapmanız gereken Notif Log’ın klasik bildirim alanına ait bir parça olmadığını bilmek.

Bu nedenle kendine özel ayrı bir alana gerek duyuyor. Bildirimler alanında sağa ya da sola sürükleyerek Boomerang örneğinde olduğu gibi daha sonra ya da arşive gönderebilirsiniz. Varsayılan olarak 10 ve 30 dakika sonra seçenekleri geliyor ama diğer zamanlar da seçilebiliyor.

Bunlar belirli süreliğine sabitleniyor ve böylece daima hazırda bekliyorlar. Boomerang aksine tekrar hatırlatmıyor ama ekranda sabit tutup görmenizi sağlıyor. Sonuç olarak siz kaldırmadıkça ekrandan silinmeden bekliyorlar.



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