Android: Intelligent Ringer Akıllı Zil Tonu Yöneticisi

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Çok sayıda kullanıcı benzer marka ve model akıllı telefona sahip olunca melodi çakışması yaşanabiliyor ve bir telefon çalınca aynı yerdeki birden fazla kişi telefona sarılabiliyor. Bu gibi sorunları engellemek ve daha da iyi bir deneyim için özel bir melodi yöneticisine ne dersiniz?

Android: YAndroid Akıllı Zil Tonu Yöneticisi

Piyasada çok sayıda site üzerinden ücretsiz zil tonu indirip kullanmak mümkün ve ayrıca bu tür ücretsiz uygulamalar var ama Intelligent Ringer adı verilen uygulamayı kullanarak bulunulan ortama adapte olan bir zil sesine sahip olabilirsiniz:

Bu uygulamanın ana noktası ortam gürültüsünü analiz ederek buna uygun olacak biçimde zil sesini ayarlıyor olması yani artık kimi zaman aşırı dikkat çeken, kimi zaman asla fark edilmeyen bir zil sesi yüzünden sıkıntı yaşamayacaksınız.

Ücretsiz olan Intelligent Ringer uygulaması odadaki ya da ortamdaki gürültü değerini analiz ederek gürültülü yerde zil sesini rahatça duymanıza olanak veriyor. Daha da iyisi yakınlık alıcısını da kullanarak telefonun cebinizde mi yoksa dışarıda mı olduğunu da hesaba katıyor ve buna göre en ideal zil sesi seviyesini hesaplayıp devreye sokuyor.

Telefonu sessiz ya da titreşim moduna alırsanız bu durumdan haberdar olarak zil sesinin seviyesini ayarlamaya son veriyor. Cihazlardaki alıcılar ve ortamlar farklı olabileceği için Intelligent Ringer uygulamsına ait ayarlara girerek cep hassasiyeti, doğruluk oranı, hassaslık, en düşük ses seviyesi gibi değerleri kendinize göre değiştirebilirsiniz. Telefon hoparlörü çok güçlüyse en yüksek zil sesini de seçebilirsiniz.



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