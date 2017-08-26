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Snapchat, Instagram gibi uygulamalarla fotoğrafların üzerine yazı yazma işlemi gerçekleştirilse de bu işlem için Snapchat, Instagram gibi geniş hafıza isteyen uygulamaların fotoğraf üzerine yazı yazma özellikleri için cihazda tutulmasına gerek yok. Artık tek bir uygulama ile fotoğraf üzerine istediğiniz font ve boyutta yazı yazabilirsiniz.

Android / iOS: Fotoğrafların Üzerine Yazı Yazma

Fotoğrafların üzerine yazı yazma işlemini Tweegran uygulamasını kullanarak gerçekleştireceğiz. Uygulama hem Android hem de iOS’ta kullanılabiliyor. Uygulamayı Android için buraya tıklayarak indirebilirsiniz. iOS için de uygulamayı buraya tıklayarak cihazınıza indirebilirsiniz.

Tweegran uygulamasını cihazınızın işletim sistemine uygun olarak indirin. Uygulamayı açtığınızda yazı yazmanız için oluşturulmuş bir alan ile karşılaşacaksınız. Yazmak istediğiniz yazıyı buraya girin ve sağ üst köşede bulunan devam tuşuna basıp ilerleyin. Daha sonra ekranın alt tarafında bulunan seçeneklerden, yazdığınız yazıyı çeşitli temalar üzerinde deneyebilir daha sonra sağ üst köşede bulunan paylaş tuşuna tıklayarak oluşturduğunuz fotoğrafı istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

Uygulama tamamen ücretsiz gözükse de uygulama içerisindeki temaların neredeyse tamamı ufak bir ücretle satın alınıyor. Bu bakımdan pek tercih edilecek bir uygulama olmasa da kullanıcılarına sağladığı temalar da oldukça kullanışlı. Duyuruları, bildirileri bu temalar üzerinden yapabilir sosyal medyada arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bir diğer uygulamamızın ismi de Textgram. Bu uygulama aslında tam aradığımız özelliklerde! Textgram ile istediğimiz fotoğrafın üzerine yazı yazabilir, yazıların fontunu ve boyutunu seçebiliriz. Textgram uygulaması da Android ve iOS işletim sisteminde rahatlıkla kullanılabilir. Android işletim sistemi için Textgram‘ı buraya tıklayarak indirebilirsiniz. iOS için de uygulamayı (Android’e göre uygulama biraz farklı) buraya tıklayarak cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Uygulamayı yükleyin ve açın. Sağ alt köşede bulunan kırmızı artı işaretine tıklayarak ister şablon üzerine ister boş tuval üzerine yazı yazabilirsiniz. Eğer fotoğraf üzerine yazı yazmak istiyorsanız şablon modunu seçin. Daha sonra alt seçeneklerde bulunan görüntü simgesine tıklayın. Galeriniz açılacak ve galeriden üzerine yazı yazmak istediğiniz fotoğrafı seçin. Üzerine istediğiniz boyut ve stilde yazı yazabilir, fotoğrafa filtreler ekleyebilir, etiketlerle fotoğrafınızı süsleyebilirsiniz. Fotoğrafı ister kaydedebilir isterseniz de sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz.





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