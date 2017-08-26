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Android cihaz sahipleri sistemdeki mikrofon ya da mikrofonları kullanarak istedikleri anda ses kaydı gerçekleştirebiliyor ve bu sayede ders ya da toplantı notlarını tekrar dinleyip kolayca not alabiliyor. Aynı zamanda konser kaydı gibi işlemler için bile kullanılabilir. Kayıtları dışa aktarmak da mümkün.

Android: Ses Kayıtlarında Yeni Yardımcınız iRig Recorder

Ücretsiz olarak ses kaydına olanak veren çok sayıda uygulama var. Bunlardan biri olan iRig Recorder profesyonel seviyede işlem görüyor ve kayıt dışında basit düzenleme işlemlerine de destek veriyor:

Dosya kayıt ve dışa aktarma desteği de olan uygulamanın ücretsiz sürümü tek bir efekt de içeriyor. Eğer tüm fonksiyonları ve WAV düzenleme gibi artıları, yedi güçlü ve kullanımı kolay efekti de elde etmek istiyorsanız tam sürümünü satın almanız gerekiyor.

Düzenleme araçları tamamen sezgisel ve kolayca kırpma, keme, tekrarlama işlemleri yapılabiliyor. Güçlü efekt motoru konuşma tonunu optimize ederek arka plan gürültüsünü kesiyor, sesin netliğini güçlendiriyor, yumuşaklaştırıyor ve ses tonunu bozmadan hızını değiştirebiliyor.

Efektleri kullanmak son derece kolay ve müzikle ilgili herhangi bir deneyimi olmayanlar bile kolayca aktifleştirebilir, uygulamayı kullanarak yüksek kaliteli ses kayıtlarına imza atabilir. Bu uygulamayı geliştiren firma aynı zamanda iRid Mic ve iRig Mic Cast adlı mobil bağlantılı mikrofonları da üretmekte.

Elbette bu mikrofonlar iRig uygulamasıyla uyumlu olacak şekilde optimize edilmişler. Bu sayede röportaj yapmak, konser kaydetmek, iç ve dış ortam seslerini almak kolaylaşıyor. Tek tuşla kayıt yapma imkanı veren uygulamada kayıtlar tarihe ve zamana göre sıralanabiliyor. E-posta, FTP, Bluetooth, USB kablo üzerinden kayıtlar paylaşılabiliyor. Ses kaydı sırasında CD kalitesinde WAV ya da sıkıştırılmış Ogg formatı seçilebiliyor.



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