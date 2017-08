⁠⁠⁠







Yerli markamız olan Casper, VIA V10 modeli ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Casper VIA V10 5.7 mm’lik inceğiyle piyasaya çıktığı dönemdeki en ince akıllı telefondu. Öte yandan Casper VIA V10, 2000 mAh batarya gücüne ve 100 gram ağırlığa sahip. Casper VIA V10’un tek zayıf kalan yanı ise 8.0 MP kamera çözünürlüğü, ama yine de başarılı bir model olmayı başardı. Bu yazımızda Casper VIA V10 Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak cihazınızı tam yetki sahibi haline getirebilirsiniz.

Gerekli dosya

KingoRoot

Casper VIA V10 Root Atma

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan KingoRoot programını indirin ve kurulum işlemlerini tamamlayın.

Şimdi ise Casper VIA V10’un USB hata ayıklama modunu açmamız gerek.

Cihazın Ayarlarına girin ve Geliştirici Seçeneklerini aktif ederek alt kısımda bulunan USB hata ayıklama modunu etkinleştirin.

Daha sonra cihazınızı USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın. Cihazı bilgisayarınıza bağladıktan sonra ekranınıza uyarılar gelir ise bunları onaylayın.

KingoRoot cihazınızı tanımlayınca ROOT butonuna basarak işlemi başlatın.

Casper VIA V10 Root atma işlemi tamamlanınca ekrana ROOT SUCCEED diye bir ekran gelecek.

Root işlemi tamamlanınca uygulamalarınız arasında Kingo SuperUser‘in olup olmadığını kontrol edin. Eğer yok ise buraya tıklayarak Kingo SuperUser uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Son olarak Casper VIA V10’un Rootlu olup olmadığını kontrol etmek için, buraya tıklayarak Root Checker uygulamasını indirebilirsiniz. Ayrıca aklınıza takılan sorular varsa forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımıza iletebilirsiniz.



