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Google Pixel ve Nexus Cihazlar İçin Android 8.0 Oreo Root Rehberi ile karşınızdayız. Google Pixel / Pixel XL ve Nexus 5X / 6P akıllı telefonlarla uyumlu Android 8.0 Oreo firmware’leri yayınlandı. Google’ın bu akıllı telefonlarından birisine sahip olan kullanıcılar Android’in yeni versiyonundan faydalanabiliyor. Cihazlarında ileri düzey özelleştirmelere gitmek ve bazı özel uygulamalar kullanmak isteyenler root erişimini sağlama yöntemini izlemeyi tercih ediyor. Dilerseniz Google Pixel / Pixel XL ve Nexus 5X / 6P için Android 8.0 Oreo root erişiminin nasıl sağlanacağına yakından bakalım. İşlemin çeşitli riskler barındırdığını ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu belirtelim.

Google Pixel ve Nexus Cihazlar İçin Android 8.0 Oreo Root Rehberi

Gerekenler

Bootloader kilidinin kaldırılması

USB Debugging seçeneğinin etkinleştirilmesi

seçeneğinin etkinleştirilmesi USB sürücülerinin yüklenmesi

ADB ve fastboot kurulumu

Tüm bilgilerin yedeklenmesi

İndirmeler

Gerekli Dosyaların İndirilmesi

SuperSU, SuperSuConfig ve SuHide dosyalarını indirip akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazınızla uyumlu TWRP imajını indirin ve ADB kurulum klasörüne taşıyın. Dosyayı twrp-oreo.img şeklinde adlandırın.

TWRP Kurulumu

Akıllı telefonu kapatın. Güç ve ses azaltma butonlarına basılı tutun. Fastboot mod menüsünü görene dek bekleyin.

Cihazı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

ADB kurulum dizinine gidin. Boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın, açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın.

Komut İstemi aracı çalıştırılacaktır. Bağlantının sorunsuz sağlanıp sağlanmadığını görmek için fastboot devices komutunu girin. Cihazın seri numarası belirirse sorun yok demektir.

TWRP imajını flash’lamak için fastboot flash recovery twrp-oreo.img komutunu kullanın.

İşlem tamamlandığında fastboot reboot komutu ile cihazı yeniden başlatın. Bilgisayar bağlantısını kesin, akıllı telefonu kapatın. Recovery modunda çalıştırın.

Root Erişimini Sağlamak

TWRP ana menüsünde Install‘a dokunun ve SuperSuConfig dosyasını seçin.

Daha sonra Select more zips seçeneğine dokunun ve SuperSU ZIP dosyasını da seçin.

Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

SuperSUConfig AROMA yükleyicisinde Systemless SBIN ve diğer ögeleri seçip let SuperSu decide seçeneğini kullanın.

Son olarak Reboot system ile akıllı telefonu yeniden başlatın.

SafetyNet’ten Kaçınmak

Root erişimi ve SuperSU kurulumu ile birlikte Netflix, Snapchat, Pokemon GO gibi çeşitli uygulama ve oyunları çalıştıramayacaksınız. Google’ın SafetyNet korumasını atlatmak için daha önce iki dosya ile yaptığınız gibi SuHide dosyasını flash’lamanız gerekiyor. Ardından Reboot system seçeneğini kullanabilirsiniz.



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