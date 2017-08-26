⁠⁠⁠







Root’lu Android telefonlarda ses kalitesini artırmak için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Android işletim sistemli akıllı telefonlar her geçen yıl daha iyi ekranlar, yüksek performanslı işlemciler, üst düzey kameralar ve tatmin edici diğer donanımsal bileşenlerle geliyor. İşletim sistemi de sürekli olarak güncellense de ses kalitesinde tatmin edici bir ilerleme kaydedilebilmiş değil. Bu durumun donanım ayağında adım atılsa dahi yazılım tarafında yeteri kadar çaba gösterilmiyor. Android’li akıllı telefonunda root erişimini sağlayan kullanıcılar çeşitli ses modları yardımıyla ses kalitesini bir adım öteye taşıyabiliyor. Bu yazımızda Android telefonunuza Sony Music, Dolby Atmos ve Viper4Android 2.5.0.5’i nasıl yükleyebileceğinize değineceğiz.

Root’lu Android Telefonlarda Ses Kalitesini Artırmak

Özellikler

Güncel Sony Music uygulamaları; TrackID, Album Art, Equalizer, XCloud

Dolby Atmos

Sony Beats

Viper4Android 2.5.0.5

Desteklenen Cihaz / Yazılımlar

Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, CyanogenMod 13.1, LineageOS 13 ve LineageOS 14, AOSP tabanlı ROM’lar, MIUI 8, EMUI 4.1, Sony cihazlar

Gerekenler

Android 6.0, 7.0 veya 7.1 işletim sistemi sürümü

TWRP Recovery kurulumu

Root erişiminin sağlanması

BusyBox kurulumu

SELinux Mod: Permissive

İndirmeler

NOT: İşlemin çeşitli riskler içerdiğini ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu unutmayın. Buradaki kavramlara yabancıysanız mod kurulumuna hiç girişmemenizde fayda var.

Sony Music, Dolby Atmos ve Viper4Android Kurulumu

Akıllı telefonunuzu recovery modunda başlatın ve Backup seçeneği ile tam bir nandroid yedeği oluşturun. İşler ters giderse bu yedeğe ihtiyacınız olabilir.

SELinux‘a sahipseniz SELinuxModeChanger-v3.2-release.apk ile Enforcing Mode‘da SELinux Mode: Permissive ayarlamasını gerçekleştirin.

Yüklemek istediğiniz ses modunu indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

Recovery menüsünde Install‘a dokunun, ses modu dosyasını seçin ve flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın. İşlem tamamlanınca Wipe Dalvik Cache seçeneğini kullanın.

Cihazınızda Magisk kuruluysa Magisk fix.zip‘i flash’layın.

Viper4Android uygulamasında Allow all Permission seçeneğini aktive edin.

Load Effect Profile‘ı seçin, ViPER4Android.zip dosyasını indirip genişletin, dahili depolama birimindeki ViPER4Android klasörüne kopyalayın ve Vp’yi yükleyin.

Cihazı yeniden başlatın.



⁠⁠⁠





