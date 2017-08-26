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Samsung oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip. Üç yıl önce firmanın piyasaya sürdüğü Samsung Galaxy Grand Prime, 85 derece ultra geniş görüş açısına sahip kamerası ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Samsung Galaxy Grand Prime, diğer rakiplerine göre daha uygun fiyatlara satılıyor. Ayrıca çift SIM kart takılabilme özelliği ise ürünün popülerliğini koruyor. Bu yazımızda Samsung Grand Prime Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak cihazınıza yepyeni bir Android sürüm yükleyebilirsiniz.

Gerekli dosyalar

ROMdosyası

Odin

Samsung Galaxy Grand Prime Stock ROM Yükleme

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan Odin programını indirin.

Odin programının kurulum işlemlerini bitirdikten sonra cihazın USB hata ayıklama modunu aktif etmeniz gerek.

Bunun için Ayarlar kısmına girin ve Geliştirici seçeneklerini açıp alt kısımdaki USB hata ayıklama modunu etkinleştirin. Geliştirici Seçenekleri yok ise Ayarlar / Telefon Hakkında / Derleme Numarası yazan seçeneğe üst üste basın ve bu sayede USB Hata Ayıklama Modunu etkinleştirin.

Şimdi cihazı kapatın daha sonra yeniden açmak için Ses kısma / Güç / Home tuşlarına basılı tutun. Download modu gelince Ses yükseltme tuşuna bir kez basın ve cihazınızı USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın. Şimdi ise Odin programını çalıştırın.

Odin’in sağ tarafındaki AP bölümüne tıklayın ve indirdiğiniz ROM dosyasını seçin. AP’nin önündeki kutu tikli değil ise ona bir kez tıklayın.

ROM dosyanızı seçtikten sonra alttaki Start butonuna basarak yüklemeyi başlatın.

Samsung Galaxy Grand Prime Stock ROM yükleme işleminin tamamlandığını, ekrana çıkan PASS! yazısından anlayabilirsiniz. Soru, sorun veya görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilir ve bize bildirebilirsiniz.



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