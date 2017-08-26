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Xiaomi Mi 3 ve Mi 4 Android 8.0 Oreo AOSP ROM kurulumu için izlenmesi gereken aşamaları ele alacağız. Android 8.0 Oreo işletim sistemi bu hafta içerisinde resmen duyuruldu ve Google’ın Pixel ile Nexus serisi akıllı telefonları için yayınlandı. Tabii geliştiriciler de Android 8.0 Oreo tabanlı custom ROM’lar için kolları sıvayarak çalışmaya başladı. İlk Android 8.0 Oreo ROM’ları Xiaomi Mi 3 ve Mi 4 akıllı telefonlar için yayınlanmış görünüyor. Tabii bunun ilk ROM olduğu ve çeşitli sorunlar yaşatabileceği unutulmamalı. Yine de kamera, WiFi, Bluetooth, sensörler ve önemli neredeyse her bileşen / servisin sorunsuz çalıştığı belirtiliyor. Xiaomi Mi 3 ve Mi 4 Android 8.0 Oreo AOSP ROM kurulumu zor değil fakat işlemin çeşitli riskler içerdiğini ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun kendinize ait olduğunu hatırlatalım.

Xiaomi Mi 3 ve Mi 4 Android 8.0 Oreo AOSP ROM Kurulumu

İndirmeler

AOSP Cancro Oreo İndir / Mi 3 ve Mi 4 Uyumlu

/ Mi 3 ve Mi 4 Uyumlu TWRP imajı – İndir

Android 8.0 Oreo için Gapps – İndir

Güncel Magisk 13.5 – İndir

Magisk 13.6 – İndir

Kurulum Yönergeleri

Akıllı telefonunuzda bootloader kilidinin açık olduğundan emin olun.

TWRP kurulumunu gerçekleştirin.

AOSP ROM, Gapps ve Magisk’i indirin.

Dosyaları akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın ve recovery modunda çalıştırın.

Öncelikle Backup menüsüne gidin ve her ihtimale karşı nandroid yedeği alın.

Wipe data ve cache seçeneğini kullanın.

Cihazı recovery modunda tekrar başlatın.

Açılıştan sonra Install menüsüne gidin ve ROM dosyasını flash’layın.

Magisk 13.6 dosyasını flash’layın.

Gapps dosyasını flash’layın. İşlem biraz zaman alabilir, sabır göstermeniz gerekecek. Cihaz otomatik olarak recovery modunda yeniden başlayacaktır.

Açılıştan sonra Reboot system seçeneğini kullanarak akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz.

Cihaz açılışında klavyede sorun yaşarsanız Google Play uygulama mağazasından yeni bir klavye indirin. Settings menüsünden Google hesabınızla oturum açabilirsiniz.



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