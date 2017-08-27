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Android işletim sistemi durumdan haberdar olmanızı sağlayacak biçimde en yeni gelişmeleri bildirim olarak üst çekmecede gösteriyor ama elbette sistemden çok kurulu uygulamalardan gelen bildirimler sıralanıyor. Bu alan sınırlı olduğu için sık sık temizlediğinize eminiz. Peki ya okumadan silerseniz?

Android: Bildirim Geçmişi Nasıl Kontrol Edilir

Artık güncellenen Android işletim sistemi bildirimleri çok daha iyi biçimde yönetiyor ve kütük kaydı tutuyor. Bu nedenle eğer üstteki çekmecedeki bildirimleri yanlışlıkla silerseniz ya da sonradan tekrar görmek isterseniz kolayı var. Bunun için eskiden olduğu gibi root yetkisi almanıza gerek kalmıyor.

Bununla birlikte orijinal bildirim kadar fazla detay içermiyor olsa da hangi uygulamadan ne amaçla ve ne zaman geldiği görülebiliyor. Böylece daha fazla bilgi elde edilebiliyor. En mantıklı çözüm buna özel widget’ı masa üstüne eklemek.

Çünkü nedense sistem ayarlarına girerek bu kayıtlara kolayca erişme imkanı yok. Özel widget eklemek içinse Android masaüstü ekranında boş alana uzun basın ve gelen menüyü kullanarak widget ekleme işlemini başlatın.

Widget listesi gelince aşağı inip ayar kısayolu kısmını bulmanız gerekiyor. Ardından buna uzun tıklayın ve masaüstünde istediğiniz yere getirin. Bir sonraki adımda ne kısayolu istediğiniz sorulacak. Bu aşamada bildirim kütüğü seçmeniz gerekiyor. Artık kaçan bildirimi görmek istediğinizde masaüstüne eklediğiniz bu yeni widget’a tıklamanız yeterli olacak ve yukarıda görülen liste gelecek. Herhangi birine tıklayıp daha fazla bilgi alabilirsiniz.



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