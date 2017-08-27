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Root’suz Android‘li akıllı telefonlarda DPI değerini değiştirmek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Google bir süre önce Android’de Settings / Ayarlar menüsüne eklenen bir seçenek yardımıyla DPI değerinin büyük, orta ve küçük değerlere ayarlanabilmesine olanak tanıdı. Akıllı telefonunuzda Android Nougat işletim sistemi versiyonu kuruluysa bu seçeneğe Settings – Display menüsünden ulaşabiliyorsunuz.

DPI teriminin açılımı Display per Inch (İnç başına gösterim) veya Dots per Inch (İnç başına nokta) olarak ifade edilebiliyor. Akıllı telefonunuzda inç başına kaç piksel görüntüleneceğini belirtiyor. Örneğin varsayılan olarak 400 ayarlıysa inç başına 400 piksel görüntüleniyor demektir.

Akıllı telefonunuz için ideal olan esasında varsayılan çözünürlükle sunulan DPI yoğunluğudur. Yine de bunu ihtiyaçlarınıza göre şekillendirmeniz mümkün. İçeriğinizi ekranda izlerken bir sorun yaşıyorsanız, ekranınızdaki içeriği rahatça görebilmek için DPI değerini varsayılan değerin altındaki bir değere ayarlayabilirsiniz.

DPI değeri, ekranınıza daha fazla içeriğin sığması için arttırılabilir. DPI’ı 400’den 420’ye değiştirirseniz ekranınız eskisinden daha fazla içeriği sığdıracak şekilde ayarlanacaktır. Tabii bu durumda ögeler daha küçük görüntülenmekte.

Android: DPI Değerini Değiştirmek (Root’suz)

Android Nougat ya da daha güncel işletim sistemi versiyonuna sahip olan akıllı telefonunuzda Settings-> About Phone menüsüne gidin ve Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunun. Settings menüsü altında Developer Options menüsü belirecektir. Bu menüyü ziyaret edin, aşağı doğru kaydırma yaparak Smallest width seçeneğini bulun.

İçeriğin daha büyük olmasını isterseniz seçeneği açın ve varsayılan DPI değerinden daha küçük bir değer girin; daha küçük olmasını isterseniz daha büyük bir değer girin. Görüntüden memnun kalana kadar istediğiniz sayıda değeri girmeyi deneyebilirsiniz.



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