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Konumunuzun gösterilmesi sizler için tehlike arz ediyor olabilir. Ya da kötü kişiler tarafından takip ediliyor da olabilirsiniz. Twitter, gönderilerinizi konumunuzla birlikte paylaşıyor. Aslında siz de bunun farkındasınız. Farkında olmadan konumu açmış ya da önceden attığınız tweetlerde konumunuzu kullanmış ve daha sonra kapatmayı unutmuş olabilirsiniz. Peki ya gönderilerinizde gözüken konumu nasıl kapatacaksınız?

Android / iOS: Twitter’da Konum Kapatma

Twitter’ın mobil uygulaması kullanıcılarının konumunu çok kolay bir şekilde paylaşır. Konumlar genelde gönderilerin altında yer alır. Konumunuzun attığınız tweetin altına eklenmesinin sebebi daha önce varsayılan olarak konumu paylaşmış olmanız. Siz varsayılan olarak ayarladığınız konum paylaşma özelliğini kapatasıya kadar konumunuz atacağınız gönderilerin altında çıkmaya devam eder.

Konum paylaşımını kapatmak için mobil uygulamada tweet atacağınız ekranda alt simgelerde bulunan konum simgesine tıklayın. Karşınıza daha önce tweet attığınız ve tweet attığınız sırada konumuzunu paylaştığınız yerler çıkacak. Seçili olan konumu, konumun yanındaki tik işaretini kaldırarak tweetinizden kaldırabilirsiniz.

Kalıcı çözüm olarak Android işletim sistemine sahipseniz bu yolu izleyin: Ayarlar > Uygulamalar > Twitter > İzinler > Konum (açıksa konumu kapatın)

iOS kullanıcıları da Twitter’da konumlarını kalıcı olarak gizleyebilirler. iOS kullanıcısı iseniz konumunuzu kalıcı olarak kapatmak için bu yolu izleyin: Ayarlar > Twitter > Konum > Asla





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