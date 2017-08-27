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Kısa süre önce adının Oreo olduğu açıklanan Android 8 sürümü Beta olarak Nexus ve Pixel kullanıcılarına sunuldu. Yakın zamanda amiral gemilerine de ulaşıyor olacak. Gelen yeniliklerden biri bildirim noktaları yani bildirim alıp henüz görmediğiniz uygulamaların sembollerine nokta ekleniyor.

Android: Oreo İle Gelen Bildirim Noktaları Kullanımı

Bu yenilik, iPhone kullanıcılarının açtığı uygulama çekmecesinde program sekmelerine eklenen bildirim noktalarını andırıyor ve böylece hızlı biçimde uygulama çekmecesindeki bildirimi olup kontrolü bekleyen uygulamaları fark edebiliyorsunuz.

Elbette uygulama kısayoluna tıkladıktan sonra bildirimleri görüp işlem yapabilirsiniz ama asıl fark noktalara uzun basınca açılan menüyü kullanarak işlem yapabilmek. Böyle bir işlemde aşağıdaki türden tepki geliyor:

Hızlı biçimde en yeni Tweet görülebiliyor, arama yapılabiliyor ya da Tweet atılabiliyor. Böylece zaman kazanmış oluyorsunuz. iPhone ile gelen 3D Touch aksine sürükleyip seçmek için parmağı basılı tutmanıza gerek yok. Bildirime tıklayabilir ya da sürükleyip gözardı edebilirsiniz.

Belirli uygulamalarda bildirim noktasına uzun tıklayınca herhangi bir menü gelmiyorsa basit biçimde tıklayıp bilgi alabilir ya da kimi zaman ana ekrana ilgili widget’ı ekleyebilirsiniz. Bunlara ait ayarları düzenlemek içinse Ayarlar içinden Uygulamalar ve Bildirimler kısmına girdikten sonra “Bildirim noktaları” satırını aktifleştirebilir ya da kapatabilirsiniz.

Sadece belirli uygulamalarda bire bir düzenleme yapmak içinse önce uygulama bilgisine girin daha sonra buna ait bildirim ayarlarını düzenleyin. Bildirim noktası dışında bildirim sesi de kapatılabilir ya da kilit ekranındaki durum seçilebilir.



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