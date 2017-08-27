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Telefonunuz şarjda ya da bilgisayarda çok mühim bir işiniz var. Telefon bildirimlerinizi kontrol etmeniz gerekiyor ama bu sebeplerle telefonunuzla ilgilenemiyorsunuz. Bunun gibi birçok sebeple telefonunuza gelen bildirimleri kontrol edemiyorsanız bu yazıyı okumaya devam edin. Telefon bildirimlerini bilgisayardan kontrol edip hem telefonumuzu şarjdan çıkartmayacağız hem de bilgisayardaki işlerimizi zaman kaybetmeden halletmeye devam edeceğiz.

Android: Telefon Bildirimlerini Bilgisayarda Görüntüleme

Telefon bildirimlerini bilgisayarda görüntülemek için bilgisayarınızda eklenti, telefonunuzda ise Pushbullet adında bir uygulama kurmanız gerekecek.

Eklentiyi bilgisayarınıza kurmak için buraya tıklayın. Açılan eklenti penceresinde sağ üstte bulunan Chrome’a Ekle seçeneğine basın.

Android cihazınıza indirmeniz gereken uygulamayı da buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Pushbullet uygulamasını indirdikten sonra uygulamaya giriş yapın. Uygulamaya Google ya da Facebook hesabınızla bağlanın. Uygulamaya hangisiyle bağlandıysanız eklentiniz için de aynı hesapla bağlanmanız gerekecek.

Oturum açtıktan sonra tüm bildirinize bildirimlerinize Pushbullet’in erişmesine izin verin.

Telefonunuza gelen aramaları da bilgisayarınızda görüntülemek için telefon ve kişiler bildirimlerini de etkinleştirin.

SMS bildirimlerini de etkinleştirirseniz telefonunuza gelen mesajları da bilgisayarınızda görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca Pushbullet ile bilgisayarınızdan SMS atabilirsiniz.

Başlangıç için gereken kurulumu tamamladıktan sonra bildirimleri yansıtma özelliğini de aktifleştirmeniz gerekiyor. Uygulamanın ana ekranını sağa çekin ve sol tarafınızda çıkan seçenekler ekranında Bildirim Yansıtmayı seçin.

Daha ayrıntılı kontrolü elinizde sağlamak için Etkinleştirilecek Uygulamaları Seçin seçeneğine basın ve bildirimlerini bilgisayarda görmek istediğiniz uygulamaları seçin.

Pushbullet’in kurulumunu telefonda tamamladınız. Şimdi de bilgisayar için tarayıcınıza eklediğiniz eklentinin kurulumunu gerçekleştirin. Bunun için ilk olarak Pusbullet’in internet sitesinde telefonda uygulamaya bağlandığınız hesap ile oturum açın.

Bilgisayar Test Bildirimi Gönderme

Her şeyin düzgün şekilde çalıştığından emin olmak için telefona indirdiğiniz PushBullet‘e girin ve ekranı tekrar sağa kaydırın. Bildirim Düzeltme Ayarlarına tıklayın.

Pushbullet’in kurulumunu eksiksiz olarak yaptıysanız bilgisayarınıza bildirim gelecektir.

Her şeyin hazır olduğunu ve çalışmasını sağladığınızda tarayıcınızda bulunan eklentiye tıklayarak Pushbullet’i görüntüleyebilir bildirimlere buradan da erişebilirsiniz.

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