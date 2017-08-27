Android/iOS: Üretkenliği Arttırmaya Odaklanan Uygulamalar

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Üretkenlik gerçekten de hassas bir konu çünkü yapılan işler ve konulan hedefler zaman içinde değişim gösteriyor ve uygulamalar güncellenmezse beklentileri karşılayamıyor. Bu yüzden uzun süre aynı seçenekleri kullananların yeni nesil üretkenlik uygulamalarına göz atmasında fayda var.

Android: Üretkenliği Arttırmaya Odaklanan Uygulamalar

Son zamanlarda üretkenlikle ilgili yeni uygulamalar kullanıma girdi. Her ne kadar temel prensipleri daha önceki tanınmış üretkenlik uygulamalarından farklı olmasa da farklı yöntemler ve uygulama açıları karşımıza çıkabiliyor.

Lyster

İyi bir yapacaklar listesinde önceliklerin sıralamaya alınma şekli iyi olmak zorunda. Günlük kullanımda pratik olacak çözümlerden biri bu listenin hızlı biçimde eklemeye ve silmeye olanak vermesi. Lyster’in amacı bu konuda kullanıcıya yardımcı olmak ve öncelik sırasını düzenlemek için bazılarını sessiz moda almak. Android yanında iOS ve web sürümleri de olan uygulamada eklediklerinizin yanındaki butona basıp ertelemeniz ya da daha sonra hatırlat seçmeniz mümkün. Susturunca yapılacaklar listesinden çıkıyor ve daha sonra listesine geçiyor.

Moo.do

Web, Android, iOS, Windows, Mac sürümleri olan uygulama bir anlamda Gmail, Görevler ve Takvim özelliklerini bir araya topluyor. Trello benzeri düzenleme gerçekleştiren uygulamada e-postalar ilk sekmede, görevler ortada ve takvim sağda geliyor. Daha fazla projeler oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz. Sezgisel biçimde sürükle bırak yapılarak içerik aktarılabiliyor. Ücretsiz olarak deneme imkanı var ama sonrasında aylık ödeme isteniyor. En yüksek verim için masaüstü sürümünü de kullanmak mantıklı.

To Round

Uzun bir yapılacaklar listesi yorucu gelebilir. Bunları önem sırasına göre dizmek de şart. Çok sayıda uzmana göre görsel yapılacaklar listeleri üretkenliği arttırıyor. Buna uyan To Round uygulaması baloncuklar gösteriyor. Girdi yapıp önem değerini belirliyorsunuz. Farklı kategoriler altında toplayıp renkleri sayesinde kolayca anlayabilirsiniz. Balon boyutuna göre önem sırası kolayca anlaşılabiliyor.





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