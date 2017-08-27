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Sahip olduğunuz Apple iPhone’u İdeal Bir Oyun Cihazına Dönüştürmek için neler yapabileceğinize değineceğiz. 2007 yılında ilk iPhone modelinin tanıtılmasıyla birlikte akıllı telefon pazarı şekillendi ve geride kalan on yılda Apple akıllı telefon pazarının en önemli firmalarından birisi olma konumunu güçlü şekilde korudu. iPhone’un güçlü ve zengin bir uygulama mağazası var. Buradan sayısız uygulama ve oyun indirilebiliyor. Güçlenen mobil işlemci ve GPU’larla birlikte oyunlar da hayli tatmin edici grafik kalitesi sunar oldu ve boyutları da ciddi anlamda arttı. Her yıl yüksek performanslı donanımsal bileşenlerle güçlendirilen iPhone modellerinin oyun oynamak için yoğun şekilde kullanıldığı biliniyor. Tabii sahip olduğunuz iPhone’a çeşitli aksesuar ve uygulamalar ekleyerek akıllı telefonunuzu daha ideal bir oyun cihazına dönüştürebilmeniz de mümkün.

Apple iPhone’u İdeal Bir Oyun Cihazına Dönüştürmek

MFi Gamepad

Dokunmatik ekranlar bazı oyun türleri için oldukça kullanışlı olsalar da gerçek bir oyuncuyu tatmin etmeleri pek mümkün değil. MFi Gamepad ile Apple iPhone’da oyun oynamanın tadı gerçek anlamda alınabiliyor.

Kulaklık

iPhone modellerinde her ne kadar fena olmayan hoparlörler bulunsa da hoparlörlerin sunacağı ses kalitesi sizi tatmin etmeyebilir. Bütçeniz doğrultusunda edineceğiniz bir kulaklık ile oyunlara daha iyi şekilde odaklanabilirsiniz.

Moonlight

Bu iOS uygulaması ile bilgisayarınızda iPhone ve iPad üzerinden oyun oynayabiliyorsunuz. NVIDIA’nın GameStream protokolünün koşullarını sağlayan bir Windows bilgisayarınız ve ağ altyapınız varsa Moonlight’ı kullanabilirsiniz.

Ekran Büyüteci

iPhone’un küçük ekranıyla yetinemiyorsanız ekran büyüteçlerinden yardım alabilirsiniz.

Powerbank

Oyunların akıllı telefonun pilini hızla tükettiği açık. Şarj sorunu yaşamamak adına yüksek kapasite sunan, bilindik firmaların powerbank’lerinden birisini edinmenizde yarar var.



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