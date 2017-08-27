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Lenovo P2, 5100 mAh batarya gücü ile şarj etme alışkanlığınızı unutturacak. Lenovo P2, donanımsal özelliklerine göre fiyatı bakımından da çok ses getiren bir model olmayı başardı. Üstelik orta segment bir cihaz olmasına rağmen oldukça iyi iş çıkarıyor. Ayrıca Lenovo P2 de parmak izi okuma işlevi gören fiziksel home tuşu bulunuyor. Bu yazımızda Lenovo P2 Xposed kurulumu hakkında bilgi vereceğiz. Siz de bu sayede cihazınızı dilediğinizce özelleştirebilirsiniz.

Gereken dosya

Xposed.apk

Lenovo P2 Xposed Kurulumu

İlk olarak size vermiş olduğumuz bağlantıdan Xposed.apk dosyasını indirin. Daha sonra uygulamaya Root izni vererek ana ekrana geçin.



Ana ekranda Versiyon 87 yazan kısıma basınca Xposed yükleme ekranı açılmış olacak. Xposed yükleme ekranında üst seçeneği seçerek devam edin bu sayede Lenovo P2 Xposed kurulumu başlayacaktır.

Kurulum tamamlanınca yeniden başlat butonuna basarak cihazınızı yeniden başlatın.

Lenovo P2 Xposed kurulum işlemi tamamlandı. Sorularınız olursa forum adresimizi ziyaret edebilir ve uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.



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