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Samsung Galaxy J7 Prime, uzun süre şarj etme gereği duymayacağınız bir batarya gücüne sahip. Bunun yanı sıra HD kalitedeki çekimleri ile Samsung Galaxy J7 Prime sayesinde yanınızda fotoğraf makinesi taşımaktan kurtulacaksınız. Firma, üretmiş olduğu Samsung Galaxy J7 Prime model akıllı telefonu ile başarılı bir satış grafiği çizmeyi başardı. Bu yazımızda Samsung Galaxy J7 Prime Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Anlatacağımız adımları uygulayarak cihazınızı eski hızına kavuşturabilirsiniz. Ayrıca bu yöntem ile dilediğiniz Custom ROM paketlerini yükleyebilirsiniz.

Gereken dosyalar

Odin

Cihazınıza uygun ROM dosyasını buraya tıklayarak indirin.

Samsung Galaxy J7 Prime Stock ROM Yükleme

Öncelikle Samsung Galaxy J7 Prime’ın USB hata ayıklama modunu açmanız gerek.

Bunun için cihazın Ayarlar kısmına girin ve Geliştirici seçeneklerini bulun. Geliştirici seçeneklerinin alt kısmında bulunan USB hata ayıklama modunu aktif edin. Daha sonra telefonunuzu kapatın. Şimdi cihazı açarken Ses kısma / Home / Güç tuşlarını kullanarak Download modda açın. Download mod ekranı gelince Ses yükseltme tuşuna bir kez basın. Ardından USB kablo yardımı ile cihazı bilgisayarınıza bağlayın.

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan Odin programını indirin ve kurulum işlemlerini tamamlayın.

Odin açılınca sol üstte gördüğünüz ID:COM yazsının altındaki kutucuğun rengi değişecektir. Bunun sebebi programın cihazınızı algılamasıdır. Şimdi ise sağ tarafta bulunan AP kısmına basarak ROM dosyanızı seçin. Şimdi ise AP kısmının önündeki kutucuk eğer işaretli değil ise ona bir kez tıklayın. Yukarıdaki adımlar tamam ise Start butonuna basarak, Samsung Galaxy J7 Prime Stock ROM yükleme işlemine başlayın.

Yükleme işlemi bitince sol üstte PASS! yazısı belirecektir. Bunun anlamı ROM yükleme işleminin başarılı bir sonuç verdiğini gösterir. Soru veya sorularınız varsa forum sayfamızdaki uzmanlarımıza bildirebilirsiniz.



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