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Xiaomi Mi 5 Android 7.1.1 Nougat tabanlı Lineage OS 14.1 ROM kurulumu için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Xiaomi Mi 5 akıllı telefon üst düzey donanımsal özelliklerine rağmen rakiplere kıyasla uygun olan fiyat etiketi sayesinde çok ilgi gördü. Cihaz internet ortamında bulunabildiği için genellikle teknolojiye meraklı olan kitle tarafından tercih ediliyor. Aynı kullanıcı profilinin root atma ve custom ROM yükleme gibi ileri düzey işlemlerle uğraştığını da biliyoruz. Bu küçük rehberde Mi 5 akıllı telefona Android 7.1.1 Nougat tabanlı Lineage OS 14.1 ROM kurulumuna değineceğiz. İşlemin çeşitli riskler içerdiğini ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu belirtelim.

Xiaomi Mi 5 Android 7.1.1 Nougat Tabanlı Lineage OS 14.1 ROM Kurulumu

Notlar

Bu işlemler yalnızca Mi 5 akıllı telefonda geçerli, farklı cihazlarda denemeyin.

Akıllı telefonunuzu en azından % 50 seviyesine şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Aşamaları dikkatle takip edin.

Hazırlık

Lineage OS 14.1 Kurulumu

Lineage OS 14.1.zip dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

LinageOS 14.1 Root Addon dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza aktarın.

Gapps Mini or Micro for Android 7.1 dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza kopyalayın.

Mi 5 akıllı telefonu recovery modunda başlatın.

Wipe > Advanced Wipe yolunu izleyin ve System, Cache ve Data‘yı seçip temizlik gerçekleştirin.

TWRP ana menüsüne dönün, Install seçeneğine dokunun. Lineage OS dosyasını seçin ve flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlanınca ana menüye dönün, Install‘a dokunun. Lineage OS 14.1 Root Addon dosyasını seçin ve flash’layın.

Yine ana menüye dönün ve Install‘a girin. Gapps paketini seçin ve flash’layın. İşlem tamamlanınca akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz.



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