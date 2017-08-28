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Akıllı telefonlar senelerden beri kullanımda ve ilk başlarda büyük olan boyutlar azalırken özellikler arttı. Bir zamanlar sadece az sayıda ve sınırlı tonlar içeren zil sesleri de çeşitlendi ve şarkılar kullanılabilir hale geldi. Eşsiz bir melodiye sahip olmak için bilgisayar başında oturmanız gerekmiyor.

Android: Bilgisayar Olmadan Melodi Oluşturun

Ses kayıtlarını alarak kullanılabilir melodilere dönüştüren çok sayıda uygulama var. Ücretsiz seçenekler arasında ilgi çekici olanları aşağıda listeledik:

Amacınız Android cihazla adım adım kendi melodinizi oluşturmaksa o zaman Ringtone Slicer ile nasıl yapıldığını gösterelim. Yeni bir uygulama ve öncelikli olarak hayatında ilk kez zil tonu oluşturacakları hedef alacak biçimde tasarlanmış. Yani kolaylık ön planda.

Uygulamayı indirdip kurduktan sonra çalıştırın ve Android cihazda yer alan dahili depolama alanını görün. Bunu kullanarak MP3, WAV, AAC ve AMR uzantılı dosyaları bulmanız mümkün. Kaynak ses dosyalarını keserek melodilere dönüştüreceksiniz.

Seçilen ses dosyası yüklendikten sonra ses dalgalarını gösteren grafik geliyor ve duraklama anları görülebiliyor. Alttaki çubukla hızlı biçimde yer değiştirmek mümkün. Sesin sol ya da sağ kanalını seçebilir, kare butonuna tıklayıp odaklanan kısmı görebilirsiniz. Uygulamadaki Play butonuna basıp seçili alanı tekrar dinleyip ideal seçimi yapabilirsiniz.

Uygun seçimi yaptıktan sonra disk sembolüne tıklayın ve kayıt aşamasına geçin. Yerini gösterip adını girdikten sonra melodi olarak saklayın ve ardından telefon ayarlarından yeni melodiyi aktifleştirin. Bu derece kolay ve bir kez yaptıktan sonra çok daha hızlı sonuç alacaksınız.



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