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Spor yapmanın faydaları konusuna pek girmeyeceğim. Muhtemelen bu yazıyı okuyorsanız zaten sporun faydaları hakkında geniş bir bilgiye sahipsinizdir. Durun, belki de bu yazıdan sonra spor yapmaya başlayacaklar vardır değil mi? İlk olarak sporun faydalarına değinelim.

Spor, bedensel ve zihinsel gelişim konusunda insanlara oldukça etki sağlayan tüm beden hareketlerine verilen addır. Spor yapmanın yaşı yoktur. Spor yaptıkça fiziksel ve mental güç artar. Yürüyüş yapmak, koşmak, doğru biçimde ağırlıklar kaldırmak, merdiven çıkmak gibi birçok fiziksel hareket spor yapmaya örnektir. Sporun yeri ve zamanı da yoktur. Sağlığınızın ve günlük yaşantınızın düzene girmesi için mutlaka spor yapın. Düzenli ve disiplinli bir hayat için spor yapmak, önerilebilecek en önemli şeylerden birisidir. Şimdi de asıl konumuza geçelim.

Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte yolda yürürken kaç adım attığımızı, kalp atış hızımızı ve kaç kalori yaktığımızı kolaylıkla takip edebiliyoruz. Geliştirilen sağlık ve spor uygulamaları ile takip edilen bu veriler, uygulamadan uygulamaya değişebilir. Verilerin her uygulamada sabit olmaması, düzenli spor hayatınızı da ufakta olsa etkileyebilir.

Android: Günlük Spor Verilerini Kontrol Etme

Android cihazınızda günlük spor verilerini kontrol etmek çok kolay! Endomondo isimli uygulama ile günlük spor verilerinizi kontrol edebilirsiniz. Uygulama Google Play Store’da ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmuş. Uygulamayı indirmek için buraya tıklayın.

Uygulamayı indirdikten sonra uygulamaya giriş yapın. Endomondo, sizden üye olmanızı veya daha önce üye olduysanız giriş yapmanızı isteyecek. Üye olmadıysanız Gmail hesabınız ile basit bir şekilde üye olabilirsiniz. Uygulamada sizden istenen bilgileri doğru doldurun. Örneğin doğum tarihinizi doğru doldurmamanız halinde uygulama yaşınıza göre veriler çıkartmayabilir.

Uygulamaya üye olduktan sonra uygulama ana ekranında kronometre, koşu esnasında kat ettiğiniz mesafe ve temponuz yer almakta. Koşuya başlarken başlat tuşuna basmanız ana ekranda bulunan tüm değerleri çalıştıracaktır.

Ekranın sol üst köşesinde bulunan üst üste sıralanmış üç çizgiye tıkladığınızda birçok seçenek ile karşılaşacaksınız. Burada istatistiklerinize ve antrenman planınız gibi işinize yarayışlı seçenekleri seçebilirsiniz. Bence sporcu bir bireyin en önemli faktörü olan beslenme için de uygulama MyFitnessPal isimli uygulamayı indirmenizi öneriyor. MyFitnessPal isimli uygulamayı da buraya tıklayarak indirebilir, sporunuzu bu iki uygulama ile daha verimli bir hale getirebilirsiniz.

Endomondo‘yu sosyal ağ gibi kullanabilir, istatistiklerinizi diğer kullanıcılarla da paylaşabilirsiniz.

Uygulama kendi alanında övgüyü hak edecek bir uygulama. Ancak uygulama ücretsiz indirildikten sonra kullanıcılarına kısıtlı imkanlar sunuyor. Bu imkanları genişletmek için uygulamayı premiuma yükseltebilirsiniz. Premiumu da 30 günlük deneme sürümü olarak da deneyebilirsiniz.

Peki ya siz spor yapıyor musunuz? Yaptığınız spor hakkında insanlara püf noktası niteliğinde bilgiler verebilir misiniz? Tüm konularda olduğu gibi bu konuda da tüm soru ve yorumlarınız için forumumuzda sizleri bekliyoruz. Sağlıcakla kalın!



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