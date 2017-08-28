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90’lı yılların en eğlenceli retro oyunlarını özlediniz mi? Biz çok özledik. Özellikle de Mario‘yu! Teknolojinin ve oyun dünyasının gelişmesiyle birlikte değişen oyun grafikleri, zamanın en eğlencelini oyunları bizlere unutturdu. Belki de şu an GTA 5 oynamaktan Mario’yu bile hatırlamıyorsunuz.Ya da Mario’nun o popüler dönemine denk gelemediniz. Android cihazınızda biraz nostalji yapmaya var mısınız?

Android: RetroArch, NES, PlayStation, Gamebody Color Oyunlarını Çalıştırma

Nintendo, RetroArch, PlayStation, Gamebody Color‘la desteklenmiş oyunları Android cihazınızda kolaylıkla oynayabilirsiniz. Bunun için ilk olarak RetroArch uygulamasını Google Play Store‘dan telefonunuza indirin. Uygulamayı indirmek için buraya tıklayın. Uygulamayı indirdikten sonra uygulamayı açın.

RetroArch‘ı ilk açtığınızda karşınıza program tarafından desteklenen ”makine” listesi çıkacaktır. Bu listeyi RetroArch içinde sunulan emülatörler olarak düşünün. Makinenizi seçin ve cihazınızın çalışabileceği ROM‘u bulun. Oyununuz başlatılacak.

Oyun ekranında kontrol tuşlarıyla oyununuzu yönlendirebilirsiniz. Ekran üstü kontroller her oyun için farklı şekildedir.

RetroArch ile çocukluğunuzun vazgeçilmez oyunlarını sorunsuz olarak oynayabilir, çocukluğunuza geri dönebilirsiniz. RetroArch için root gerekmiyor.

Konu hakkında sorularınızı forumumuzu kullanarak bizlere sorabilirsiniz.





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