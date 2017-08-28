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Renkli notlar Post-it olarak hayatımıza girdi ve kolaylık sağladı. Aslında başta sadece sarı notlar vardı ama zamanla renk seçenekleri eklenerek ilerleme gösterildi. Benzer deneyimi Android ortamında devam ettirmek ve dijitale taşıyıp yer kaplamaz hale getirmek de mümkün.

Android: Telefon Ortamında Renkli Notlar Alın ve Yönetin

Bunun için olanak veren uygulamalardan birini kurmanız yeterli. Color Note adı verilen not alma uygulaması kolay biçimde not alma yanında düzenleme, organize etme, takibe alma imkanı veriyor.

Geleneksel biçimde sıralı listeler görebilir ya da dizilim şeklinde farklı renkler altında toplayabilirsiniz. Not oluşturunca iki mod var: normal liste ya da işaretli kutular.

Metin modunda kolayca notlar sıralayabilir ve çift tıklayarak düzenleme yapabilirsiniz. Her bir notu ayrı olarak paylaşmak, hatırlatıcı eklemek, onay vermek, silmek mümkün. Notlardan biri yapıldı olarak işaretlenince listede yer alan adına tamamdır işareti ekleniyor.

Listedekilerin tümü tamam olarak işaretlenince bu nota ait başlık da üzeri çizilerek bitmiş olarak işaretleniyor. Bulut üzerinden yedekleme desteği sayesinde notlarınızı diğer cihazlarınızda görebilir ve eşleştirebilirsiniz.

Takvime girdi desteği de olan uygulama notlarınızı SD kartta yedekleyebiliyor. Notlar arasında arama gibi ek özellikler de işinizi kolaylaştırıyor. Google’ın Keep adlı uygulamasıyla rakip durumda olduğu söylenebilir.



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