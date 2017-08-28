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Çoğu spor dalında kaçırılan oyunlardan dolayı fanatikler sıkıntı yaşayabiliyor. Bazı geceler ya da hafta sonları belirli maçlar aynı anda olabiliyor ve takip etmek imkansızlaşıyor. Bu nedenden ötürü çeşitli servislerden destek alarak en yeni gelişmeleri anında öğrenmek mümkün.

iOS: Spor Müsabakalarının Sonuçlarını Anında Öğrenin

Ücretsiz seçeneklerden biri olan 365Scores uygulaması beş seneden beri kullanımda ve kullanıcılara hitap ediyor. Artık haberleri ve skoru öğrenmek için radyo açmak ya da TV başında kanal değiştirmek zorunda değilsiniz.

365Scores uygulaması iOS işletim sistemi yüklü cihazlarda kullanılabiliyor. Boyutu 12 MB civarı olan uygulama iPhone dışında iPod Touch, iPad ile de uyumlu. iOS işletim sisteminin sürümü 8.0 ve üstü oldukça sorun yok ve Türkçe dil desteği de var.

Dünye genelinde binlerce farklı spor liginin kayıtları bulunabiliyor. Türkiye dışında İngiltere, İtalya, İspanya vb ligleri, Şampiyonlar Ligi sonuçları, UEFA, Alman Ligi, NBA basketbol, Tenis turnuvaları vb. ne ararsanız takip edilebiliyor. Futbol, basketbol, tenis dışında buz hokeyi, voleybol, rugby de var. Aynı zamanda canlı skor güncellemelerine ek olarak kısa video özetleri bile izlenebiliyor.



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