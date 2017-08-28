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Lenovo’nun ürettiği ve batarya gücü konusunda en iddialı modeli olan Lenovo P2, şık tasarımı ile gözleri üzerine çeviriyor. Lenovo P2, orta segment cihazlar arasında yer alıyor fakat çok daha üstün bir performans sağlıyor. Lenovo P2 fiyat konusunda aynı düzeydeki cihazlardan hem daha güçlü, hem de daha uygun fiyatta satışa sunuluyor. Bu yazımızda Lenovo P2’de OEM Kilit açma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak cihazınızı Root işlemine hazır hale getirebilirsiniz.

Lenovo P2’de OEM Kilit Açma

Öncelikle cihazın Ayarlar bölümüne girin. Telefon hakkında kısmındaki Derleme numarası bölümüne üst üste basın.

Bu sayede Geliştirici seçenekleri menüsü açılacak ve oradan USB hata ayıklama modunu aktif edin. Ardından OEM kilit açma kısmınıda etkinleştirin.

Lenovo ID geldiğinde oturumunuzu açın ve size verilen süre yani 14 günlük zaman başlayacak.

14 günlük süre dolduğu zaman size göstermiş olduğumuz görsel karşınıza gelecek. Buradan SONRAKİ seçeneğine basarak devam edin.

Ardından bu ekranda ise TELEFONU YENİDEN BAŞLAT butonuna basın.

Cihazı USB kablo yardımıyla bilgisayarınıza bağlayın ve boş bir klasörde SHİFT tuşuna basılı tutarak sağ tık atın. Komut penceresini burada aç seçeneğine basın ve karşınıza gelen CMD ekranına fastboot oem unlock komutunu yazın. Komutu yazdıktan sonra enter tuşuna basarak devam edin.

Daha sonra CMD ekranında OKAY / Finished yazılarını görürseniz, Lenovo P2’de OEM Kilit Açma işleminde başarılı bir sonuç aldığımızın göstergesidir. Sorularınız varsa forum adresimizi ziyaret ederek uzmanlarımıza iletebilirsiniz.



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