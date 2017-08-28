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Bildiğiniz gibi Samsung Note serisinin ilk modellerinden olan Samsung Galaxy Note 2, akıllı kalemi sayesinde oldukça ilgi görmüştü. Beş yıl öncesinde piyasaya sürülen Samsung Galaxy Note 2, 3100 mAh bataryaya sahip. Ayrıca Samsung’un senelerin eskitemediği bir özelliği olan Super AMOLED ekran teknolojisi de Samsung Galaxy Note 2’ye eşlik ediyor. Bu yazımızda Samsung Galaxy Note 2 Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak cihazınızı yeni ROM paketleri yüklemek için hazır hale getirebilirsiniz.

Gereken dosyalar

Odin

Rootdosyası

Samsung Galaxy Note 2 Root Atma

İlk olarak Samsung Galaxy Note 2’nin USB hata ayıklama modunu açmamız gerek.

Bunun için cihazın Ayarlarına girin ve Geliştirici seçenekleri kısmından USB hata ayıklama modunu etkinleştirin. Şimdi ise cihazınızı kapatın ve yeniden açarken Ses kısma / Home / Güç tuşlarına basılı tutun. Download mod açılınca Ses yükseltme tuşuna basarak telefonunuzu USB kablo yardımıyla bilgisayara bağlayın.

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan Odin programını indirin ve kurulum işlemleri yapın.

Odin programını açın ve cihazınızın algıladığını öğrenmek için sol taraftaki ID:COM yazısının altındaki kutucuğa bakın. Kutu eğer renk değiştirmişse Odin cihazınızı algılamış demektir. Ardından sağ tarafta bulunan AP butonuna basarak Root dosyanızı seçin. Eğer AP kısmının önündeki küçük kutu tikli değilse ona bir kez basın.

Şimdi ise yukarıdaki adımları uyguladıysanız son olarak Start butonuna basın.

Yükleme sonrası ekranda PASS! yazısı belirirse, Samsung Galaxy Note 2 Root atma işlemi tamamlandı demektir.

Cihaz açılınca SuperSU uygulamasını bulamazsanız buraya tıklayarak ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Bu sayede cihazınızın gelişmiş özelliklerini kontrol edebilirsiniz.

Samsung Galaxy Note 2’nin Rootlu olup olmadığını buraya basarak Root Checker uygulamasını yükleyerek kontrol edebilirsiniz. Aklınıza takılan sorular için forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımıza sorabilirsiniz.



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