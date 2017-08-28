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Uzun bir süre sonra Samsung Galaxy S5 Neo Android Nougat güncellemesi ile ilgili yeni bir gelişme söz konusu. Google bugünlerde çiçeği burnunda işletim sistemi versiyonu Android 8.0 Oreo üzerinde hızla çalışmaya devam ederken Samsung gibi akıllı telefon üreticileri eski cihazlarına Android Nougat güncellemesini sunmaya devam ediyor. Bu kez yaklaşık iki yaşında olan bir akıllı telefon için Android Nougat güncellemesi gündeme geldi. Kutusundan Android Lollipop işletim sistemi versiyonuyla çıkan ve sonrasında Marshmallow güncellemesini alan S5 Neo Android 7.0 Nougat güncellemesini de kavuşuyor.

Samsung Galaxy S5 Neo Android Nougat Güncellemesi

Galaxy S5 Neo akıllı telefonun Avrupa ve Kanada versiyonları mevcut. Bu versiyonlardan ikincisi olan ve G903W model numarasını taşıyan cihaz Android Nougat güncellemesini almaya başladı. Güncelleme dalgalar halinde sunulduğu için bu ülkede yaşayan tüm kullanıcılara ulaşmadı fakat önümüzdeki gün ve haftalarda birçok cihaza girmesi muhtemel. Güncelleme ile birlikte S5 Neo akıllı telefon G903WVLU1CQH4 firmware versiyonuna terfi ediyor.

G903F varyantının da Samsung tarafından unutulmadığını ve bu versiyonun da güncellemeyi yakın dönemde alacağını umuyoruz.

Galaxy S5 Neo akıllı telefonun 5.1 inç genişlikli Super AMOLED ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Exynos 7580 Octa yongaseti, 2 GB RAM, 16 GB kapasiteli dahili depolama birimi, 16 MP çözünürlüklü f/1.9 ana kamera, ön yüzde 5 MP selfie kamerası, 2800 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler içeriyor. Su ve toza karşı dayanıklı olduğunu gösteren IP67 sertifikasına sahip olan cihaz kutusundan Android 5.1.1 Lollipop işletim sistemiyle çıkıyordu ve daha sonra Android 6.0.1 Marshmallow güncellemesini almıştı.



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