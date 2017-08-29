⁠⁠⁠







Google seneler önce basit Android uygulamalarından bazılarını Google Play mağaza ortamından sunmaya böylece tüm Android kullanıcılarına rahatça kurma ve güncelleme desteği sunmaya başladı. Bu seçeneklerden biri olan Gboard klavye uygulaması kısa süre içinde sevilmeyi başardı.

Android: Gboard Klavyenin Yüksekliğini Değiştirmek

Siz de Android cihazla gelen üretici imzalı ve güncellenmeyen klavye uygulamasından sıkıldıysanız ve Gboard kullanmaya başladıysanız yüzünüz gülüyor olabilir. Kısa sürece çok kez güncellenen ve yenilikler eklenen bu uygulama daha da iyi hale geliyor. Android klavye artık Gboard olarak biliniyor ve öneriliyor.

En önemli gelişmelerden biri dahili arama, çoklu dil desteği ve akıllı öneriler. Ancak nedense klavye yüksekliğinin cihaz ekranı genişliği/yüksekliği ve kişisel kullanım tercihine göre düzenlenmesine henüz destek verilmiyor. Çoğu kullanıcı Gboard ile gelen standart klavye yüksekliğini uygun buluyor olabilir ama değiştirmek istiyorsanız mesele değil. Bu işlem sırasında sistem dosyası düzenleneceği için dikkatli olmakta fayda var.

Sonuç olarak root edilmiş cihaz ve root izniyle sistem dosyalarına erişebilen dosya yöneticisi şart. Yapmanız gereken /data/data/com.google.android.inputmethod.latin/shared_prefs/ klasörüne girmek ve com.google.android.inputmethod.latin_preferences.xml dosyasını bulmak. Bunu metin düzenleyici ile açın ve

<string name="keyboard_height_ratio">1.0</string>

satırını bulup 1.0 yerine 1.2 vb gibi bir değerle değiştirin ve kaydedip durumu kontrol edin. Deneme yaparak ideal sonucu bulmak size kalıyor.

Herhangi bir değişim olmuyorsa Ayarlar içinden Uygulamalara girip Gboard uygulamasını zorla durdurmak ve yeniden başlatmak gerekiyor.



⁠⁠⁠





