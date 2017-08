⁠⁠⁠







iOS 11 kurulu Apple iPhone’da Bildirimlerin İçeriğini Gizlemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Akıllı telefonlarımızda çok sayıda uygulama mevcut ve bunların tamamına yakını internet bağlantısını kullanıyor, zaman zaman da gelişmeleri bildirimler aracılığıyla bizlere sunuyorlar. Sosyal medya araçları, anlık mesajlaşma uygulamaları, haber uygulamaları, e-posta istemcileri ve benzer birçok araçtan gün içerisinde yüzlerce bildirim alıyoruz. Cihazınız gün içerisinde masadayken bildirim geldiğinde gözler ister istemez akıllı telefonunuza yönelebilir ve bazen başkalarının görmesini istemeyeceğiniz önemli bilgiler ifşa olabilir. Bu durumu önlemek adına iOS 11 kurulu Apple iPhone’da Bildirimlerin İçeriğini Gizlemek isteyebilirsiniz.

iOS 11: iPhone’da Bildirimlerin İçeriğini Gizlemek

iPhone’da Settings menüsüne gidin ve Notifications seçeneğine dokunun. Ekranın üst kısmında yeni Show Previews seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğe dokunun ve buradaki Always‘i isteğinize uygun olarak When Unlocked ya da Never olarak ayarlayın. Bildirim içeriklerinin yalnızca kilit ekranında görünmesini engellemek isterseniz When Unlocked‘u seçebilirsiniz. Eğer bildirim içeriklerinin hem kilit ekranında hem de bildirim alanında gizlenmesini istiyorsanız Never‘ı tercih etmelisiniz.

Tabii ki, tıpkı iOS 10’daki gibi, tek tek uygulamalara gidebilir ve her uygulamanın önizleme ayarlarını ayrı ayrı değiştirebilirsiniz. Tek fark; artık yalnızca Apple uygulamalarını seçmekle sınırlı olmadığınız – tüm uygulamalar için bildirim ayarları yapılandırılabiliyor.

Gördüğünüz gibi biz haber uygulamasının bildirim içeriklerini açık tuttuk ancak gizliliğin ihlaline neden olabilecek diğer uygulamaların bildirim içeriklerini saklı tutmayı tercih ettik.



