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iOS 11 kurulu Apple iPhone’da fotoğrafları albümler arasında taşımak için yararlanabileceğiniz oldukça pratik bir yönteme değineceğiz. iOS 11’deki Photos uygulamasında bir fotoğrafı sürükle bırak yöntemiyle bulunduğu albümden farklı bir albüme taşıyabiliyorsunuz. Hatta bir fotoğraf yerine çok sayıda fotoğrafı da aynı şekilde taşıyabilmeniz mümkün. Üstelik bu özellik Apple iPhone’un yanı sıra iPad’de de kullanılabiliyor. Photos uygulamasında bir albümden diğerine aynı anda yalnızca bir fotoğrafı veya birden fazla fotoğrafı sürükleyip bırakma işlemi, uygulama simgelerini ve klasörlerini ana sayfanızdaki bir sayfadan diğerine sürükleyip bırakmakla oldukça benzer.

iOS 11: iPhone’da Fotoğrafları Albümler Arasında Taşımak

iOS 11 yüklü iPhone’da Photos uygulamasına gidin ve bir albüm açın. Burada ana kamera albümüne ya da kendi oluşturduğunuz bir albüme gidebilirsiniz. Taşımak istediğiniz fotoğrafı bulduğunuzda seçmek için üzerine hafifçe dokunun. Çok sert dokunduğunuzda “Peek” 3D Touch hareketini etkinleştirirsiniz, bu nedenle herhangi bir kuvvet uygulamayın.

Fotoğrafı geçerli albümünüzde yukarı veya aşağı taşımak istiyorsanız bunu yapın, ardından parmağınızı yeni bir yere bırakmak için ekrandan serbest bırakın. (Bu yalnızca My Albums bölümündeki albümler için geçerli) Ancak, fotoğrafı başka bir albüme taşımak isterseniz vurgulanan simgeyi altındaki ön izlemenin biraz uzağına sürükleyin, ardından vurgulanan görüntüyü yerinde sabit tutarken ekranın sol üst köşesindeki “Album” e hafifçe dokunun. Eklemek istediğiniz albümü bulun ve daha sonra albüm ön izlemesinin üstüne bırakın.

Birden fazla fotoğraf taşırken bir görseli vurguladıktan ve altındaki ön izleme görselinden biraz uzağa sürükledikten sonra, taşımak istediğiniz diğer fotoğraflara dokunmanız yeterli olacaktır, diğer fotoğraflar ilk görüntüye eklenecektir. Ayrıca ekranda kaç fotoğraf taşımak istediğinizi gösteren bir sayı göstergesi de belirecektir. Daha sonra, önceki paragrafta açıklandığı gibi onları farklı bir albüme taşıyabilirsiniz.





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