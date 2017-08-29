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Kişiler listesine ait yedek almak son derece önemli. Telefonunuzu kaybederseniz herhangi birine ait kayıtları geri getirmeniz gerektiğinde sıkıntı yaşayabilir ve zorlu bir sürece girmek zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle gerekli yedekleme işlemini periyodik olarak düzenlemeniz mantıklı.

iOS: iPhone Kişilerinin Yedeklerini Almak

Arkadaşlarınıza ait e-posta, telefon numarası, adres gibi bilgileri bir anda kaybetmek istemiyorsanız yedek alma amaçlı My Contacts Backup uygulamasını kullanabilirsiniz. Geliştiricisi Türk olan uygulama ücretsiz:

iOS işletim sistemi yüklü olan herhangi bir cihaza kurulabilen bu yedekleme uygulaması sadece 2 MB yer kaplıyor ve beklemeden indirilip kurulabiliyor.

iPad sahipleri de deneyebilir. Basit biçimde son derece olağan şekilde yedek alıyor. Elde edilen yedek VCF dosyası olarak saklanıyor ve e-posta ile gönderilebiliyor. Arzu ederseniz CSV dosyası da elde edebilirsiniz. Ücretsiz sürümde en fazla 500 kişi yedekleme sınırlaması var. Daha fazlası için Pro sürümü satın almalısınız.



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