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iPhone, iPad, iPod Touch iOS 10, 10.1 ve 10.2 Jailbreak rehberi ile sizlerleyiz. iOS 10.2 ve 10.3 versiyonları arasında kağıt üzerinde pek bir fark göremeyebilirsiniz ancak esasında iOS 10.2’de önemli bir avantaj var: iOS 10.2 jailbreak edilebiliyor! 64-bit iOS cihaza sahipseniz ve cihazınızda iOS 10 ile 10.2 versiyonları arasında yer alan sürümlerden birisi kuruluysa işlem muhtemelen başarıya ulaşacaktır. Bu jailbreak yöntemi Beta aşamasında ve iPhone 7 ile iPhone 7 Plus dışında tüm 64-bit iOS cihazları destekliyor.

iPhone, iPad, iPod Touch iOS 10, 10.1 ve 10.2 Jailbreak Rehberi

Desteklenen Cihazlar

iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus

iPad Pro (tüm modeller), iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Air, iPad Air 2

iPod touch (altıncı nesil)

Gerekenler

Windows ya da Mac OS işletim sistemli bilgisayar

Cydia Impactor kurulumu

kurulumu iTunes kurulumu

kurulumu Lightning kablosu

iOS 10, 10.1 ve 10.2 Jailbreak

iOS cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın. yalu102 IPA dosyasını indirin.

Bilgisayarınıza yüklemiş olduğunuz Cydia Impactor yazılımını çalıştırın. Yazılımın iOS cihazınızı tespit ettiğinden emin olun. Cydia Impactor cihazınızı görmüyorsa Lightning kablosu ile yaptığınız bağlantıyı kontrol edin, cihazın ekran kilidinin açık olduğundan emin olun.

Daha önce indirmiş olduğunuz IPA dosyasını Cydia Impactor arayüzüne sürükleyip bırakın.

IPA’yı cihazınıza göndermeden önce iTunes’ta oturum açtığınız e-posta adresi ve parolayı girin. Merak etmeyin, bu bilgi yalnızca IPA dosyasını imzalamak için kullanılacak. Bilgilerinizi girdikten sonra OK butonuna tıklayın.

yalu102 kurulumu birkaç dakika içinde tamamlanacaktır.

yalu102 uygulaması ile jailbreak gerçekleştirmeden önce Settings – General – Device Management yolunu izleyin.

Yalu102’yi yüklemek için kullandığınız e-posta adresini göreceksiniz. Bu yüzden devam edin ve seçin. Ardından Trust (your email adress) seçeneğine dokunun, bunu onayladıktan sonra onay iletişim kutusundaki Trust seçeneğine dokunun.

Ana ekrana dönün ve yalu102 aracının simgesine dokunun. Go ile devam edin. yalu102 aracı iPhone, iPad ya da iPod Touch cihazınızı dakikalar içerisinde jailbreak edecektir. Bu süreçte cihaz otomatik olarak yeniden başlatılabilir. İşlem tamamlandığında iOS ana ekranında Cydia’yı da göreceksiniz.

Artık jailbreak’in nimetlerinden yararlanabilir ve cihazınızda normal koşullar altında sunulmayan özelleştirmeler yapabilirsiniz.



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