⁠⁠⁠







LG G2, ince ve zarif tasarımı ile sizi kendisine odaklıyor. Arka kapağında bulunan sihirli tuşu sayesinde LG G2, hayatınıza pratiklik katıyor. 5.2 inç ekran boyutuna sahip olan LG G2, bu sayede tek elle kullanımı kolaylaştırıyor. Bunun yanı sıra pürüzsüz ve net pozlar yakalamanız için LG G2’nin arka kamerasında OIS özelliği bulunuyor. Ayrıca LG G2, çıktığı zamandan bu yana dört sene geçmesine rağmen uygun fiyatlarda teknolojik ürünler satan sitelerde bulunabiliyor. Bu yazımızda LG G2 Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak, Root izni gerektiren uygulamaları rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Uyumlu olduğu model

D802

Gerekli dosyalar

Rootdosyası

LGMobileDriver

LG G2 Root Atma

İlk olarak LG G2’nin USB hata ayıklama modunu aktif etmeniz gerek.

Bunun için cihazın Ayarlar bölümündeki Genel yerine girin.

Telefon hakkında kısmındaki Yazılım bilgileri bölümünde Yapım numarası seçeneğine üst üste tıklamanız gerek. Bu sayede Geliştirici seçeneklerini açmış oluyorsunuz.

Geliştirici seçeneklerinden USB hata ayıklama modunu ve Sahte konumlara izin ver kısımlarını aktif edin. Ardından telefonu USB kablo yardımıyla bilgisayarınıza bağlayın. Onaylama gerektiren pencereler gelir ise onları onaylayın.

Daha sonra size vermiş olduğumuz bağlantıdaki LG sürücüleri ve RAR’ı indirin. RAR içerisindeki dosyaları boş bir klasöre çıkartın.

Klasöredeki root.bat dosyasını açtığınızda karşınıza CMD ekranı gelecek. Bu aşamada daemon started successfully yazısı gelene kadar enter tuşuna basın.



Daha sonra böyle bir ekran gelince cihazın bilgisayar ile olan bağlantısını kesin. Cihazın USB hata ayıklama seçeneğinin tikini kaldırın. Biraz bekledikten sonra tekrar işaretleyin ve cihazı yeniden USB kablo ile bilgisayara bağlayın.

İki veya üç kez enter tuşuna basın ve bu ekran karşınıza geldiğinde, LG G3 Root atma işleminde başarılı olmuşuz demektir.

Cihazınızı tekrar açınca SuperUser uygulamasını kurulu olarak göreceksiniz. Eğer SuperUser kurulu değilse buraya tıklayarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Root yetkisi isteyen uygulamalara yetki vermek veya engellemek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Soru, sorun veya konu hakkında geri bildirimde bulunmak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.



⁠⁠⁠





