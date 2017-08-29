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Samsung Galaxy A3, bildiğiniz gibi Samsung A serisinin ilk üyesi. Ayrıca Samsung Galaxy A3, donanımsal özelliklerine nazaran fiyatı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Samsung Galaxy A3, geniş renk yelpazesi ile oldukça dikkat çekiyor. Şunu da unutmayalım ki Samsung Galaxy A3 IP68 sertfikasına sahip, yani suya karşı dayanıklı ve bu sayede suyun içerisinde özgürce selfie çekilebilirsiniz. Bu yazımızda Samsung Galaxy A3 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Olur da bir gün gelen güncellemelerden rahatsız olursanız, anlatacağımız işlemleri uygulayarak cihazınızı ilk günkü hızına ulaştırabilirsiniz.

Uyumlu olduğu model

Galaxy A3 SM-A320F

Gerekli dosyalar

SamsungUSBdrivers

Odin

ROM

Samsung Galaxy A3 Stock ROM Yükleme

Öncelikle size vermiş olduğumuz bağlantıdan Samsung USB sürücülerini bilgisayarınıza indirin.

Samsung USB sürücülerini kurduktan sonra, Odin programını indirin ve kurulum işlemlerini yapın. Ardından cihazın USB hata ayıklama modunu açmanız gerek.

Cihazın USB hata ayıklama modunu başlatmak için Ayarlar‘a girin. Daha sonra Geliştirici seçeneklerinin alt kısmında yer alan USB hata ayıklama modunu aktif edin. Şimdi cihazınızı kapatın ve bu sefer Ses kısma / Güç / Home tuşlarına basılı tutarak açın. Bu sayede Download mod ekranı gelecek ve bir kez Ses yükseltme tuşuna basın. Ardından cihazı USB kablo yardımıyla bilgisayarınıza bağlayın.

Odin programını açtığınızda sol tarafta gördüğünüz ID:COM yazan yerin altındaki kutunun rengi değişmişse, program cihazı algılamış demektir.

Daha sonra sağ tarafta gördüğünüz AP butonuna basın ve ROM dosyanızı seçin. ROM dosyanızı seçtikten sonra AP butonunun önündeki kutunun işaretli olup olmadığını kontrol edin. Eğer işaretli değilse bir kez tıklayarak işaretleyin. Son olarak Samsung Galaxy A3 Stock ROM yükleme işlemini başlatmak için Start butonuna basın.

Sol üst tarafta PASS! yazısını gördüğünüzde yükleme işleminde başarılı olmuşuz demektir. Aklınıza takılan sorular varsa veya konu hakkında geri bildirimde bulunmak isterseniz forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.



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