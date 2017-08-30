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Sosyal medya platformlarının kıyasıya rekabeti sürüyor ve Facebook ile yan kolu Instagram’ı yakalamak adına elinden geleni yapan Twitter’ın çabaları fayda etmiyor. Ancak yine de Twitter’ın yeri ayrı. Siz de Twitter kullanıyor ama mobil uygulamasını eksik buluyorsanız Fenix denemelisiniz.

Android: Eşsiz Twitter Deneyimi İçin Fenix 2 Preview

Kimi zaman sosyal platformların resmi uygulamaları geri kalabiliyor ve üçüncü parti uygulamalar daha iyi sonuç verebiliyor. Henüz önizleme aşamasında olan Fenix 2 uygulamasının Preview sürümü ne gibi artılar içeriyor bakmak lazım:

Bu arada şunu da belirtmek isteriz ki uygulama şu anda ücretsiz olsa da Preview sona erip Final halini alınca ödemeli hale gelecek. Bu yüzden denemek istiyorsanız ve Android 5.0 ile üstü kullanıyorsanız şimdi tam zamanı. Yapmanız gereken uygulamayı indirip kurduktan sonra açarak ana ekrandaki oturum açma butonuna tıklamak ve Twitter üzerinden oturum izni vermek.

Anlaması kolay ve akıcı bir arabirime sahip olan uygulamada üç ana sekme yer alıyor. Zaman çizelgesi, aktiviteler ve gelen mesajlar görülebiliyor. İlk sekmeden gelişmeleri görebilir, ikinci sekmede bildirimlere bakabilirsiniz.

Soldaki menüyü açınca listeleri, daha önceden saklanmış aramaları, profil bilgilerinizi, sessize alınmışları ve uygulama ayarlarını bulabilirsiniz. Bunu açmak için sol kenardan sağa sürükleme yapmanız yeterli.

Ayarlar içinde söz ettiğimiz üç ana sekmenin yerlerini değiştirebilir ya da gizleyebilirsiniz. Yeni sekme eklemek ve örneğin listeleri ya da favorileri katmak mümkün. Bir sonraki seçenekse görünümle ilgili ve font boyutu, sembol kenarları vb değiştirilebiliyor.

Yazış ayarlarında x saniye içinde iptal etme imkanı var. Diğer seçeneklerse el kısayolları ekleme imkanı veriyor. Bildirimler ve eşleştirme ayarları dışında yedekleme ve geri yükleme de var. Resmi uygulamadan çok daha detaylı ve denemenizi öneriyoruz.



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