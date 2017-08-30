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Android‘li akıllı telefonlarda Veri Kaybı Olmadan Kilit Ekranı Şifresini Sıfırlamak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Bugünlerde Android telefonlar birkaç yıl önce olduklarından çok daha güvenli. Google, işletim sistemini dahili şifreleme ile güncelledi ve telefonunuzu güvence altına almak için birçok yol bulunmakta. Telefonunuzu kilitlemek için zor bir şifre, desen veya parmak izi kullanabiliyorsunuz.

Sorun şu ki; insanoğlu kusursuz bir varlık değil ve ne yazık ki hemen her şeyi kolayca unutma eğilimindeyiz. Çoğu akıllı telefonda bu günlerde parmak izi tarayıcı bir seçenek olsa da güvenlik için desen ve şifrelere güvenen milyonlarca Android akıllı telefon kullanıcısı var. Parmak izi tarayıcısına sahip bir telefonunuz olsa bile Android otomatik olarak kilitlenmeden önce şifrenizi girmek için yalnızca sınırlı sayıda giriş yapılmasına izin verdiği için davetsiz misafirler telefonunuzu kilitleyebilir.

Peki, telefonunuz kilitlenir ve kilidini açamazsanız ne yapardınız? Telefonunuzu kolaylıkla açabilmeniz için bazı yollar var, ancak çoğu telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlamanızı gerektiriyor; bu da tüm verilerinizin kaybolacağı anlamına geliyor. Bu yazımızda Veri Kaybı Olmadan Kilit Ekranı Şifresini Sıfırlamak için ne yapılması gerektiğine değineceğiz.

Android: Veri Kaybı Olmadan Kilit Ekranı Şifresini Sıfırlamak

İlk seçenek olarak Android Device Manager hizmetini deneyebilirsiniz. O işleme daha önce burada değinmiştik, konuyu ziyaret edin ve şifreyi değiştirmeyi deneyin. Sonuç alamazsanız aşağıdaki yöntemi uygulayabilirsiniz.

Bu metot akıllı telefonunuzda microSD kart okuyucu ve halihazırda hafıza kartınız mevcutsa kullanılabiliyor. Öncelikle Aroma File Manager APK dosyasını buradan indirin ve cihazın hafıza kartına transfer edin.

Cihazı kapatın ve daha sonra stock recovery modunda açın. Güç ve ses azaltma butonuna basılı tutarak cihazı stock recovery modunda açabilirsiniz.

Stock recovery menüsünde ses tuşlarını kullanarak Install Zip from SD card seçeneğine yönelin ve güç butonu ile seçimi gerçekleştirin.

Aroma installer APK dosyasını seçin.

Aroma dosya yöneticisi kurulumun ardından recovery modunda açılacaktır.

Uygulama ayarlarındaki Automount all devices on start‘ı seçin.

Ana ekrana dönün ve Data – System yolunu izleyin. Burada gesture.key ya da password.key adlı dosyayı bulun.

Dosyayı tespit edince üzerine uzun dokunun, silme seçeneğini kullanın.

Recovery’e geri dönün ve akıllı telefonunuzu yeniden başlatın. Artık herhangi bir şifre girebilir veya desen çizebilirsiniz; ne olursa olsun cihazınızın kilidi açılacaktır. Bunun nedeni şifrenizin verilerinin bulunmaması.



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