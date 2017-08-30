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Android işletim sisteminde çoklu uygulama desteği senelerden beri kullanımda ve arka planda bekleyen uygulamalar RAM bellek boyutuna bağlı olarak çok sayıda kapanmadan durabiliyor. Hızlı geçiş söz konusu olsa da kimi zaman donmalar ya da kasılmalar yaşanabiliyor.

Android: Yanıt Vermeyen Uygulamaları Zorla Kapatmak

Neyse ki bu tür uygulama donmaları sırasında inatçı uygulamaları kapatmak hiç de zor değil. Çoğu telefonda böyle bir tatsız durumda ekranın sağ altında duran kare sembollü ve son uygulamaları gösteren çoklu pencere butonuna tıklayınca geçişe zorlama söz konusu oluyor ve eğer tepki vermiyorsa Home butonuna basmayı deneyebilirsiniz. Home butonuna basılı tutunca tepki vermiyorsa bekleyin ve tekrar çoklu uygulama deneyin.

Uygulama listesi gelince tepki vermeyeni sağa sürükleyip kapatın ve tekrar açmayı deneyin. Artık sorunsuz biçimde başlıyor olmalı. Bazı cihazlarda kapatmak için sağ üstteki çarpıya basmanız gerekir ya da tümünü birden kapatma komutu vermeniz daha mantıklı olabilir.

Ancak şunu da belirtmek isteriz ki çoğu Android kullanıcısı bu menüye sık sık girip arka plandaki uygulamaları kapatmayı alışkanlık haline getiriyor ama aslında şart değil çünkü bunları kapatınca cihaz hızlanmaz ve RAM boşluğunu tekrar son açık uygulamalarla doldurur ve hızlı dönebilmenizi sağlar.



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