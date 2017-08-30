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Mesajlaşma için metin, ses ya da görüntü aktarımı yapabilen çok platform destekli bir çözüm arıyorsanız farklı seçenekler var ama hem Wi-Fi hem de 4G üzerinden destek veren Voxer uygulamasına göz atmayı ihmal etmemelisiniz. PTT olarak bilinen walkie-talkie yapısını içeriyor.

Android/iOS: Telefonunuzu Walkie Talkie Olarak Kullanın

Farklı platformlar arasında farklı bağlantı durumlarında sorunsuz olarak çalışan uygulama bir nevi WhatsApp alternatifi olarak görülebilir ve ücretsiz olarak kurulabilir. iOS 8 ve üstü ya da cihaza bağlı olarak farklı Android sürümlerini şart koşuyor. Ücretsiz indirmek için: http://voxer.com

Eskiden walkie-talkie olarak adlandırılan telsizleri kullanarak ücretsiz iletişim kurmanın zevkine bakardık ama elbette bu kanallar başkaları tarafından dinlenebiliyordu yani açıktı. Genelde acil durumlarda kullanılan telsizlerin yerini akıllı telefonlar aldı. Voxer uygulamasını kurduktan sonra üye olmanız ya da Facebook ile oturum açmanız gerekiyor.

WhatsApp gibi kullanıcıların birbirini bulabilmesi için telefon numaralarını kullanmaları ve telefon numaralarına göre arama yapmaları gerekiyor. Elbette bu numaralar halka açık biçimde görülemiyor. Sadece kişiler listenizdeki bilgi kontrol edilerek eşleştiriliyor.

Kişiler listenizde olmayan biriyle bağlantı kurmak için numarasını kullanarak eklemeniz gerekiyor. Ardından hafızada saklanıyor. Aynı zamanda biliyorsanız kullanıcı adı ve e-posta girerek de kullanıcı bulabilirsiniz. Arama kutusuna yazmanız yeterli. Sohbet ederken ses kayıtlarını gönderip alacaksınız.

Walkie-talkie gibi aynı anda sadece biri konuşup diğeri dinleyebilir ve kayıtlar paylaşılabilir. Gelen mesajı tekrar dinlemek mümkün. Ses dışında alt kısımda fotoğraf ve metin mesaj gönderme butonları var. Ayarları kullanarak ses seviyesi, dış hoparlör, mesaj temizliği ve engelleme yapabilirsiniz.



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