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ASUS ZenFone 5 Android 8.0 Oreo AOSP ROM kurulumu için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Google, 21 Ağustos’taki güneş tutulmasının ardından Android’in yeni versiyonu olan 8.0 Oreo’yu tanıttı. Güncelleme her yıl olduğu gibi ilk etapta Google’ın kendi cihazları olan Nexus ve Pixel serisi için yayınlandı. Diğer üreticilerin kendi arayüz, stock uygulama ve servislerini Oreo’ya adapte edip cihazları için yayınlamaları aylar sürmekte. Tabii geliştiriciler de akıllı telefonlar için Android 8.0 Oreo tabanlı ROM’lar hazırlamak üzere kolları sıvadı. İlk olarak Xiaomi Mi 3 ve Mi 4 için Android 8.0 Oreo AOSP ROM’un hazırlandığını gördük. Şimdi de ASUS ZenFone 5 akıllı telefon için Android 8.0 Oreo AOSP ROM hazır hale getirildi. Şu an Alpha aşamasında olduğu için çeşitli sorunlar içermekte. ZenFone 5 birincil cihazınız ise kullanmanız önerilmiyor fakat atıl durumda bir ZenFone 5’iniz varsa denemek için yükleyebilirsiniz.

ASUS ZenFone 5 Android 8.0 Oreo AOSP ROM Kurulumu

Bilinen Sorunlar

Ses ile ilgili sorunlar mevcut

Media çalışmıyor

Yakınlık sensörü gibi bazı bileşenlerde sorunlar yaşandığı belirtiliyor

Şu anda Wi-Fi ve Bluetooth’un çalıştığı belirtilmekte, üstteki sorunlar ilerleyen dönemlerde hazırlanacak güncellemelerle çözülebilir.

Hazırlık

Minimal ADB and Fastboot kurulumunu gerçekleştirin.

USB Debugging ve OEM Unlocking seçeneklerini etkinleştirin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin ve cihazda bootloader kilidinin açık olduğundan emin olun.

Akıllı telefonu en azından % 60 seviyesine şarj edin.

Android 8.0 Oreo AOSP ROM’unu buradan indirin ve dosyayı Minimal ADB and Fastboot klasörüne transfer edin.

Android 8.0 Oreo AOSP ROM Yüklemek

Öncelikle Minimal ADB and Fastboot klasörüne gidin. Boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi aracı çalıştırılacaktır.

Akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Akıllı telefonu fastboot modunda başlatmak için adb reboot bootloader komutunu girin.

Cihazın fastboot modunda sorunsuz algılanıp algılanmadığını kontrol etmek için fastboot devices komutunu kullanabilirsiniz.

Ekranda bir dizi karakter belirdiyse sıkıntı yok demektir. Şimdi aşağıdaki komutları sırayla yazın.

fastboot erase userdata

fastboot erase cache

fastboot flash system system.img

fastboot flash boot boot.img

fastboot reboot

Son komutla birlikte akıllı telefon yeniden başlayacak ve Android 8.0 Oreo AOSP ROM’un tadını çıkarabileceksiniz.



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