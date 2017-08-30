ASUS ZenUI 4.0 stock uygulamalar ve launcher APK kurulumu için izlenmesi gereken aşamaları anlatıyoruz. Tayvan merkezli teknoloji firması ASUS kendi ZenUI arabiriminin yeni versiyonunu hazırladı. ZenUI popüler bir arayüz ve çeşitli özelleştirme olanaklarıyla geliyor. ASUS’un bu arayüzünü daha önce görüp deneyimlediyseniz ve akıllı telefonunuza ZenUI stock uygulamaları ile arayüzünü kazandırmak istiyorsanız ele aldığımız aşamaları izlemeniz yeterli olacaktır.
ASUS ZenUI 4.0 Stock Uygulamalar ve Launcher APK Kurulumu
ZenUI 4.0 Hakkında
ZenUI 4.0 arayüzü henüz çok yeni ve ASUS’un ZenFone 4 serisi akıllı telefonlarıyla birlikte ortaya çıktı. Yüksek performans için optimize edildiği biliniyor. MIUI gibi ağır bir çözüm olmadığını ifade edebiliriz.
- Sade ve kullanışı bir arayüz
- Yenilenmiş tasarım
- Akıllı fotoğraf sınıflandırma özelliği
- Eşsiz ön yüklü tema ve duvar kağıdı seçenekleri
- 100’den fazla kullanılabilir durumda tema
- Güvenlik için ASUS Safeguard
- Oyunlarda yüksek performans için optimizasyonlar
- Tek cihazda iki hesap kullanma olanağı
Pakette Yer Alan Uygulamalar
- Desk Clock
ASUS Gallery
ASUS Call UI
Sound Recorder
ASUS Theme
File Manager
Mobile Manager
Selfie Master
Weather Time
ZenUI Launcher
ASUS ZenUI 4.0
ASUS Calculator
Contacts
İndirmeler
Kurulum İşlemi
Üstteki bağlantı aracılığıyla APK dosyasını indirin ve akıllı telefonunuzun dahili depolama birimi ya da hafıza kartına aktarın.
Daha önce Google Play dışından bir uygulama yüklemediyseniz cihazda Settings – Security menüsüne gidin ve Unknown Sources seçeneğini aktive edin.
APK dosyasına basitçe dokunun ve kurulumu gerçekleştirin.
Artık yeni arayüzün tadını çıkarabilirsiniz.