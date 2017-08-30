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ASUS ZenUI 4.0 stock uygulamalar ve launcher APK kurulumu için izlenmesi gereken aşamaları anlatıyoruz. Tayvan merkezli teknoloji firması ASUS kendi ZenUI arabiriminin yeni versiyonunu hazırladı. ZenUI popüler bir arayüz ve çeşitli özelleştirme olanaklarıyla geliyor. ASUS’un bu arayüzünü daha önce görüp deneyimlediyseniz ve akıllı telefonunuza ZenUI stock uygulamaları ile arayüzünü kazandırmak istiyorsanız ele aldığımız aşamaları izlemeniz yeterli olacaktır.

ASUS ZenUI 4.0 Stock Uygulamalar ve Launcher APK Kurulumu

ZenUI 4.0 Hakkında

ZenUI 4.0 arayüzü henüz çok yeni ve ASUS’un ZenFone 4 serisi akıllı telefonlarıyla birlikte ortaya çıktı. Yüksek performans için optimize edildiği biliniyor. MIUI gibi ağır bir çözüm olmadığını ifade edebiliriz.

Sade ve kullanışı bir arayüz

Yenilenmiş tasarım

Akıllı fotoğraf sınıflandırma özelliği

Eşsiz ön yüklü tema ve duvar kağıdı seçenekleri

100’den fazla kullanılabilir durumda tema

Güvenlik için ASUS Safeguard

Oyunlarda yüksek performans için optimizasyonlar

Tek cihazda iki hesap kullanma olanağı

Pakette Yer Alan Uygulamalar

Desk Clock

ASUS Gallery

ASUS Call UI

Sound Recorder

ASUS Theme

File Manager

Mobile Manager

Selfie Master

Weather Time

ZenUI Launcher

ASUS ZenUI 4.0

ASUS Calculator

Contacts

İndirmeler

Kurulum İşlemi

Üstteki bağlantı aracılığıyla APK dosyasını indirin ve akıllı telefonunuzun dahili depolama birimi ya da hafıza kartına aktarın.

Daha önce Google Play dışından bir uygulama yüklemediyseniz cihazda Settings – Security menüsüne gidin ve Unknown Sources seçeneğini aktive edin.

APK dosyasına basitçe dokunun ve kurulumu gerçekleştirin.

Artık yeni arayüzün tadını çıkarabilirsiniz.



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