ASUS ZenUI 4.0 Stock Uygulamalar ve Launcher APK Kurulumu

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ASUS ZenUI 4.0 stock uygulamalar ve launcher APK kurulumu için izlenmesi gereken aşamaları anlatıyoruz. Tayvan merkezli teknoloji firması ASUS kendi ZenUI arabiriminin yeni versiyonunu hazırladı. ZenUI popüler bir arayüz ve çeşitli özelleştirme olanaklarıyla geliyor. ASUS’un bu arayüzünü daha önce görüp deneyimlediyseniz ve akıllı telefonunuza ZenUI stock uygulamaları ile arayüzünü kazandırmak istiyorsanız ele aldığımız aşamaları izlemeniz yeterli olacaktır.

ASUS ZenUI 4.0 Stock Uygulamalar ve Launcher APK Kurulumu

ASUS ZenUI 4.0 Stock Uygulamalar ve Launcher APK Kurulumu 1

ZenUI 4.0 Hakkında

ZenUI 4.0 arayüzü henüz çok yeni ve ASUS’un ZenFone 4 serisi akıllı telefonlarıyla birlikte ortaya çıktı. Yüksek performans için optimize edildiği biliniyor. MIUI gibi ağır bir çözüm olmadığını ifade edebiliriz.

  • Sade ve kullanışı bir arayüz
  • Yenilenmiş tasarım
  • Akıllı fotoğraf sınıflandırma özelliği
  • Eşsiz ön yüklü tema ve duvar kağıdı seçenekleri
  • 100’den fazla kullanılabilir durumda tema
  • Güvenlik için ASUS Safeguard
  • Oyunlarda yüksek performans için optimizasyonlar
  • Tek cihazda iki hesap kullanma olanağı

Pakette Yer Alan Uygulamalar

  • Desk Clock
    ASUS Gallery
    ASUS Call UI
    Sound Recorder
    ASUS Theme
    File Manager
    Mobile Manager
    Selfie Master
    Weather Time
    ZenUI Launcher
    ASUS ZenUI 4.0
    ASUS Calculator
    Contacts

İndirmeler

Kurulum İşlemi

Üstteki bağlantı aracılığıyla APK dosyasını indirin ve akıllı telefonunuzun dahili depolama birimi ya da hafıza kartına aktarın.

Daha önce Google Play dışından bir uygulama yüklemediyseniz cihazda Settings – Security menüsüne gidin ve Unknown Sources seçeneğini aktive edin.

APK dosyasına basitçe dokunun ve kurulumu gerçekleştirin.

Artık yeni arayüzün tadını çıkarabilirsiniz.

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