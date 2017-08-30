iOS: iOS 11’de iPhone’un Otomatik Parlaklığını Kapatma

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iPhone‘unuzun ekran parlaklığını otomatikman ayarlamasını istemiyorsanız, otomatik parlaklık özelliğini isteğiniz doğrultusunda açabilir ya da kapatabilirsiniz. Karanlıkta yüksek parlaklığın otomatik olarak kısılması ile hem sağlığınız açısından önemli hem de pil tasarrufunun gerçekleştiği bir durum. Bu özellik yeni çıkan telefonların hepsinde mevcut. Ancak iOS 11 ile otomatik parlaklığı kapatmak kullanıcılar için bir sorun haline gelmiş durumda.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde göreceğiniz gibi, iOS 11’de parlaklık seçeneği Ekran ve Parlaklık ayarlarında mevcut değil. Peki ya iOS 11’de otomatik parlaklık nasıl kapatılır?

iOS: iOS 11’de Ekran Otomatik Parlaklığını Kapatma

Apple, otomatik ekran parlaklığı tercihini tekrar Ekran ve Parlaklık bölümüne getirme konusunda çalışıyor. Ancak bu özelliği şu an için Erişebilirlik ayarlarına saklamışlar. Ayarlar > Genel > Erişebilirlik yolunu izleyerek Erişebilirlik ayarlarına ulaşabilirsiniz. Burada bulunan Görüntü Konaklama seçeneğine tıklayarak Otomatik Parlaklık özelliğini açıp kapatabilirsiniz.

iOS 11 sürümü ile bu özelliğin yerinin değişmiş olması akıllara Otomatik Parlaklık özelliğinin erişebilirlik kısmında olmasının bir hata olup olmadığı sorusunu getiriyor. Sizce Apple, bu ufak karmaşıklığa ufak bir güncellemeyle el atacak mı?

Konuyla ilgili soru ve görüşlerinizi forumumuzdan bizlere bildirebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!



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