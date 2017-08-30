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iPhone, iPad ve iPod Touch‘larda yer alan Rahatsız Etme modu, telefon kilitliyken gelen aramaların, mesajların ve diğer bildirimlerin sessiz olmasını sağlar. Rahatsız Etme modunu belirli bir süreyle kısıtlayabilir, gelen bildirimleri de istediğiniz gibi yönetebilirsiniz.

Apple Cihazını Rahatsız Etmeyin Moduna Alma

Rahatsız Etmeyin moduna erişmek için ekranın alt tarafında boş bir alana basarak parmağınızı yukarı doğru kaydırın. Denetim ekranında bulunan hilal şeklindeki simgeye tıklayın. Rahatsız Etme modunuz şu an açık. Bu moddan çıkmak için de aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca Rahatsız Etme modunu özelleştirmek ve zamanlamak için Ayarlar > Rahatsız Etme‘ye girin. Zamanlanmış seçeneğini aktif ederek Rahatsız Etme modunu istediğiniz saatte açıp, kapatabilirsiniz.

iOS: Rahatsız Etme Modunda Belirlediğiniz Kişilerden Mesaj Bildirimi Alma

Rahatsız Etme modunda sadece belirlediğiniz kişilerden mesaj bildirimi alabildiğiniz gibi aramaları da alabiliyorsunuz. Aramaları Rahatsız Etme modunda yönetmek için bu yazımızı okuyun.

Rahatsız Etme modunda belirlediğiniz kişilerden mesaj almak için ilk olarak belirlediğiniz kişiyle olan mesajlaşmalarınıza girin. Daha sonra kişi profiline tıklayın. Kişi profilinde sağ üst tarafta bulunan Düzenle seçeneğine tıklayın. Mesajlaşma Tonunu seçin.

Bu ekranda ilk başta bulunan Rahatsız Etme seçeneğini aktif hale getirin. Bu kişi için özel olarak bu modda kullanılacak olan mesaj bildirim sesini de seçebilirsiniz. Ama eğer bildirimin gelmesini istiyorsanız mutlaka bildirim tonu seçin. Ayrıca bildirimlerinize titreşim de verebilirsiniz.

Konuyla ilgili tüm sorularınızı forumumuza sorabilir, ekibimizden konuyla alakalı bilgi alabilirsiniz. Sağlıcakla kalın!





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