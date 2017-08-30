⁠⁠⁠







Samsung Galaxy A serisinin ortanca üyesi olan Samsung Galaxy A5, şık tasarımı ve göz doyurucu donanım özellikleri ile sizi kendisine çekiyor. Bunun yanı sıra Samsung Galaxy A5, zengin renk seçenekleri sayesine birçok kitleye hitap etmeyi başarıyor. Samsung Galaxy A5, 5.2 inç ekran boyutu sayesinde tek elle tutuş deneyiminizde size kolaylık sağlıyor. Ayrıca IP68 sertfikasına sahip olan Samsung Galaxy A5 ile suya düşse bile korkmadan işinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bu yazımızda Samsung Galaxy A5 Root atma adımlarını inceledik. Siz de anlatacağımız adımları uyguladıktan sonra Root gerektiren uygulamaları kullanabilirsiniz.

Gerekli dosyalar

Odin

Rootdosyası

SamsungUSBDriver

Samsung Galaxy A5 Root Atma

Öncelikle Samsung Galaxy A5’in USB hata ayıklama modunu açmanız gerek.

Bunun için Ayarlar kısmına girin ve Geliştirici seçeneklerinden USB hata ayıklama modunu aktif edin.

Daha sonra bilgisayarınıza size vermiş olduğumuz linklerden Samsung USB sürücülerini ve Odin programını yükleyin. Ardından cihazı kapatın ve yeniden açarken Ses kısma / Home / Güç tuşlarına basılı tutun. Bu sayede Download mod açılacak ve bu ekranda bir kez Ses açma tuşuna basın. Şimdi ise USB kablo yardımıyla cihazı bilgisayarınıza bağlayın.

Odin cihazı gördüğü zaman sol üstteki ID:COM yazısının altındaki kutucuğun rengi değişecektir.

Sonra sağ tarafta gördüğünüz AP butonuna basarak Root dosyanızı seçin. AP kısmının önündeki kutucuk eğer işaretli değilse, bir kez tıklayarak işaretleyin.

Yukarıdaki adımlar tamam ise Samsung Galaxy A5 Root atma işlemini başlatmak için Start butonuna basın.

İşlem tamamlandığı zaman sol tarafta PASS! yazısını göreceksiniz Bu sayede cihazınız Rootlanmış oluyor.

Cihazı yeniden açtığınızda SuperSU uygulaması yüklü gelmez ise buraya tıklayarak SuperSU uygulamasını indirebilirsiniz.

Cihazın Rootlu olup olmadığını test etmek için buraya tıklayarak Root Checker uygulamasını indirebilirsiniz. İşlemler hakkıında yardıma ihtiyacınız olur ise forum sayfamızdaki uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.



⁠⁠⁠





